˝A futball ilyen, ad és elvesz˝ - kár rágódni a múlton: középpontban Péter Antal, a SZEOL SC támadója

Fotó: Kuklis István

– Három év alatt most sikerült először az, hogy zsinórban három meccsen is gólt szerezzek, ráadásul ezek fontos meccsek voltak. Örülök, hogy ezen a három rangadón ez összejött! Fárasztó volt az idény, de a játékunkkal nem volt semmi gond, bizakodva vonulhatunk pihenőre.– Tavaly kevés meccset nyertünk idegenben, így hiába voltunk otthon nagyon stabilak. Idén ebben fejlődtünk, valamint a játékunk is sokat javult, próbálunk valóban focizni. Az elmúlt öt fordulóban komoly védésre nem volt szükség a kapusunktól, a védelem magabiztossága megmaradt, miközben előrejátékban jobbak vagyunk, nem mellesleg pontrúgásokból is többször betalálunk, tavaly csak egy gólt lőttünk szögletből. Beletettük a melót, négy forduló előtt nem biztos, hogy sokan vártak volna tőlünk tizenkét pontos befejezést, pláne úgy, hogy egyik meccsen sem forgott veszélyben a győzelmünk.– Rágódhatnánk a múlton, de kár lenne ezt tennünk. A futball ilyen, ad és elvesz. A többi csapatnak is lesznek ilyen meccseik, amelyeket papíron meg kellene nyerniük, mégsem sikerül. Van még tizennégy meccs, a végén meghúzzák a vonalat. Szerintem jobb, hogy nem úgy kezdtünk, mint tavaly: idén már voltunk fent és lent is, tudjuk, hogy kell ezt kezelni, nincs gond az elhullajtott pontokkal, hiszen el tudunk számolni a teljesítményünkkel.