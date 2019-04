A gól volt a védjegye a csatárnak: 30 évvel ezelőtt hunyt el a legendás szegedi labdarúgó, Hajós Imre

Hajós Imre (álló sor, balról az ötödik) kiváló felépítésű középcsatár volt. Fotó: DM/DV

Magas, erős felépítésű, határozott tekintetű. A korábbi csapatfotón ez tűnik szembe leginkább minden idők egyik legjobb középcsatáráról, az éppen harminc évvel ezelőtt, 55 éves korában elhunyt Hajós Imréről, Ladikról.Ki is használta ezeket az adottságait a pályafutását a Szegedi Honvédban kezdő játékos, aki később az SZVSE-ben, majd Kecskeméten is futballozott. 1957-ben aztán visszatért szülővárosába, és több mint tíz évig szolgálta a SZEAC-ot. Ezalatt közel 200 NB I-es mérkőzésen 51-szer volt eredményes – soha nem ismert lehetetlent, a megoldásai között pedig sűrűn találhattak leheletfinomakat is.A szegedi klubbal a legnagyobb sikert 1961-ben érte el, amikor a SZEAC a Vasas, az Újpesti Dózsa, az MTK, az FTC és a Salgótarján mögött hatodik helyen zárt. A támadó 15 góllal fejezte be az idényt, és Albert Flórián, Tichy Lajos, Machos Ferenc és Molnár János mögött, de például Göröcs János, Farkas János, Palotai Károly előtt holtversenyben ötödik lett a góllövőlistán. Volt többek között nyolcadik (1960) és kilencedik (1962) is a szegedi csapatával.A B válogatottba 15-ször kapott meghívást, ezek közül az egyik legemlékezetesebb az 1961 tavaszán Brassóban 1–0-ra legyőzött románok elleni diadal. A szegedi klubjával pedig felejthetetlent alkotott az 1960–61-es bajnokság utolsó fordulójában, amikor a Felső Tisza-parti stadion 18 ezres közönsége előtt a 4–2-re legyőzött, bajnoki ezüstérmes Újpest ellen három gólt szerzett – a negyediket az állandó társ, Nemes István lőtte.A sok megnyert nagy futballmeccs után 1989. április 4-én elvesztette a legfontosabb csatát: tragikus hirtelenséggel hunyt el.