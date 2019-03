A hajrában mentett pontot a SZEOL, idegenben nyert a HFC, döntetlent játszott a Szeged-GA - NB III-as eredmények!

Oláh Gergő (fehérben) kapufáig és öngólig jutott. Fotó: KTE

A bajnokság állása



1. Szentlőrinc 18 12 2 4 31 – 14 38

2. Szeged-GA 18 11 4 3 33 – 12 37

3. SZEOL SC 18 10 4 4 26 – 12 34

4. Dunaújváros 18 8 6 4 17 – 10 30

5. Dabas 18 8 5 5 22 – 22 29

6. Taksony 18 8 4 6 24 – 20 28

7. Honvéd II. 18 7 6 5 20 – 19 27

8. Iváncsa 18 6 5 7 25 – 25 23

9. Kozármisleny 18 5 8 5 19 – 14 23

10. Kecskemét 18 4 8 6 23 – 24 20

11. Pécs 18 4 8 6 16 – 21 20

12. Szekszárd 18 5 4 9 9 – 19 19

13. Rákosmente 18 4 6 8 18 – 24 18

14. HFC 18 4 5 9 14 – 29 17

15. Makó 18 4 4 10 18 – 31 16

16. Paks II. 18 2 5 11 13 – 32 11

Hamisíthatatlan megyei rangadót hozott a Makó–SZEOL SC mérkőzés: ahogy az ilyen meccseken lenni szokott, elsősorban a küzdelem dominált a 90 perc során. A szervezetten futballozó Makón nehezen talált fogást a szegedi csapat, míg a hazaiak főképp a kontrákra rendezkedtek be, és olykor veszélyes támadásokat vezettek.A szünet hozott változást, amely után Grecsó alapvonalról középre tett labdájával vezetéshez jutott a Maros-parti csapat. Ez élénkítően hatott a vendégekre, de az egyenlítés nem akart összejönni, a kapu előtt pontatlanul játszott a SZEOL SC, és úgy tűnt, meglepetés születhet.Azonban jött a ráadás második perce, és a sokadik pontrúgás már eredményre vezetett: a csereként beszállt Makszimovics visszatérése óta először talált be, miután egy szabadrúgást egy pattanás után a léc alá vágott – ezzel egy pontot megmentett csapatának, a Makó pedig hiába vezetett közel 40 percig, meg kellett elégednie egy ponttal.– Megérdemeltük volna a három pontot, de a 92. percben nem szabad ilyen gólt kapni az NB III-ban. Nem volt jó meccs, de jól küzdöttek a játékosaim.– Ha félsz a kudarctól, nem lehetsz sikeres. Elsősorban a vállalkozó szellemünk volt kevés, mindenki másra várt. A pontmentés ellenére csalódottak vagyunk.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 18. forduló. Makó, 300 néző. Vezette: Leél-Őssy Ádám – jól (Kovács, Marozsi).Garamvölgyi 6 – Grecsó 6, Szabó 6, Lászik 6, Tamaskó 6 – Varga 6 (Juhász, 91.), Zsoldos 6 – Busa 6, Babolek 6 (Göncző, 74. –), Molnár J. 6 – Gémes 6,5 (Lipták, 74. – 6). Játékos-edző: Magyar György.Leindler 5 – Rácz 5, Gál 5, Gajág 5 – Tomisics 5 (Beretka, 58. – 5), Forró 5 (Kozics, 58. – 5), Pócs 5, Grünvald 5 – Péter 5 (Makszimovics, 71. – 5) – Kéri 5, Kalmár 5. Edző: Siha Zsolt.: Gémes (52.), ill. Makszimovics (92.).Varga (5.), ill. Forró (13.), Pócs (50.), Gajág (65.).Három kapufát is lőtt a Szeged-Grosics Akadémia, mégis be kellett érnie döntetlennel (1–1) a SzekszárdNyugodtan mondhatjuk, nem volt szerencséje a Szeged-Grosics Akadémia együttesének Szekszárdon. Az első félidőben Zvara Dávid előbb a hatodik, majd a 21. percben találta el a felső lécet: egy szöglet után, később pedig a kapusról kijött labdát bombázta a kapufára. A hazaiak kontráiban azért ott volt a veszély, Szántainak észnél kellett lennie.A második játékrész még érdekesebb és fordulatosabb volt, mint az első. A vendégek uralták a játékot, ám a 69. percben Tóth D. lövése megpattant Oláh Gergő combján, és a kapuba gurult a labda, 1–0. Szerencsére tíz perc múlva Máté János a védőt és a kapust is becsapva emelt a hálóba, ezzel egyenlített a Szeged-GA, amely nyerhetett volna, ha Oláh Gergő nem a kapufára lő, de kikaphatott volna, ha Szántai nem védi ki a 87. percben Márton Erik büntetőjét...– Nagyon sok gólhelyzetünk volt, de csak kétszer találtunk be – sajnos egyszer a saját kapunkba, és csak egyszer a Szekszárdéba. A meccs képéről mindent elmond, hogy az igazi futball csak húsz percig tartott.Honvéd II.–Szentlőrinc 1–1, Paks II.–Kecskemét 0–2, Rákosmente–Dunaújváros 0–1, Taksony–Kozármisleny 1–1, Pécs–Iváncsa 2–2.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 18. forduló. Szekszárd, 100 néző. Vezette: Maml Zoltán (Nagy M., Rózsa).Lékai – Lékai, Arena, Dudás, Füredi – Rácz F., Tóth D., Budai, Lékó – Turi (Márton E., 75.), Hegedűs. Edző: Kvanduk János.Szántai – Achim, Tóth G., Moga, Zabari – Pászka (Bata, 68.), Zvara (Erdei, 62.), Cigan, Oláh G. – Máté, Andorka. Edző: Joao Janeiro.Oláh G. (69., öngól), ill. Máté (79.).: Turi (44.), Arena (81.), ill. Erdei (74.).Egy éve hasonlóan nehéz helyzetben látogatott a HFC Dabasra a labdarúgó NB III-ban, mint most. Akkor egygólos győzelmet arattak, most kettővel nyertek a Közép csoport 18. fordulójában. Ismét a bennmaradásért harcolnak, amelyet tavaly sikerült elérniük. A 17. percben a rendkívül stabilan védekező vendégeket szabályosnak tűnő góltól fosztotta meg a játékvezető, ennek ellenére a hazaiak nem tudtak betalálni, megfojtották támadásaikat.A második félidőben faultok közepette nyugodt tudott maradni a HFC, amely először a 73. percben talált be. Povázsai szabadrúgása a dabasi hálóőr hátáról került Bódai elé, aki a gólvonalról kotorta be a labdát a hálóba. A 93. percben utolsó erőtartalékait mozgósította Besztercei, aki egy labdaszerzés után 60 méteren át robogott végig a szélen, majd a beadását követően Povázsai pörgetett a hálóba, beállítva ezzel a 2–0-s végeredményt.– Óriási tartásról tettünk tanúbizonyságot. Egész héten készültünk a Dabasból. Maximálisan mindent megvalósítottak a srácok, most váltunk csapattá.Labdarúgó NB III, Közép csoport, 18 forduló. Dabas, 150 néző. Vezette: Fekete Tibor – jól (Szarvas, Dobos).Scheilinger – Molnár S., Molnár P., Szenes, Fitos, Balanescu, Crkvenjakov, Erős R., Csepregi, Fritz, Eördögh. Edző: Kerekes Barna.Krnács 6,5– Jankelic 6, Komáromi 6, Szabó Cs. 6, Mezei 6 – Besztercei 6,5, Povázsai 7, Katona 6,5, Hrabovszki 6 (Balogh 6) – Bódai 6 (Huszár 6), Csordás 6 (Darida –). Edző: Szűcs Róbert.: Bódai (73.), Povázsai (93.).