A HFC bajnoki címre törne a megyeegyben

Az NB III-as búcsút követően elköszöntek az olyan vidéki játékosoktól Hódmezővásárhelyen, akik nem a városban élnek, míg a helyiek közül mindenki maradt a HFC-nél.



– A megyei első osztályban csak olyanokkal tudunk együtt dolgozni, akik Vásárhelyen laknak – árulta el Horváth Zoltán, a HFC elnöke. – Július 8-án indul számunkra a felkészülési időszak, rengeteg tréninggel és edzőmeccsel. Úgy akarunk nekivágni augusztusban a pontvadászatnak, hogy bajnoki címre esélyes keretünk legyen. A vezetőség számára csak az aranyérem elfogadható. Nem lesz könnyű dolgunk, mert a rivális együttesek is dolgoznak kereteik megerősítésén – beszélt a vásárhelyi tervekről.



Eldőlt, hogy kik távoznak, érkezőkről azonban még Horváth Zoltán elnök nem tudta lehúzni a leplet. Arról viszont beszámolt, hogy az elmúlt idény NB III-as keretének magja együtt marad, így többek között Huszár, Mezei, Jankelic, Koncz, Komáromi, Szabó M., Bódai, Rácz és Bartyik R. is a HFC bajnoki címéért futballozik majd.



– Vélhetően lesz két-három igazolásunk, de konkrétumról egyelőre nem tudok beszámolni. Két helyi kapusunk lesz Kandó Zsombor és Varga Gábor személyében, valamint a tartalékcsapatból is felkerül majd jó néhány fiatal Szűcs Róbert edző kezei közé. Fiatal, ambiciózus és sikerorientált csapatot láthatnak majd szurkolóink a pályán – fogadkozott.



Ami pedig a megyekettőt illeti: – Dolgozunk azon, hogy induljon itt mindenképpen egy tartalékcsapat Vinnai István vezetésével. Ez egy-két héten belül eldől, a nevezést beadtuk – zárta a beszélgetést.