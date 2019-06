A jamaicai válogatott is gratulált a St. Mihály női labdarúgóinak, akik az idei célt teljesítették

Hódi Mihály méltán lehet boldog, hogy a St. Mihály női csapata továbbra is az NB I-ben szerepel. FOTÓ: KARNOK CSABA

6–1 itthon, 4–1 idegenben. Azaz két győzelem az osztályozón, így simán harcolta ki az NB I-es tagságot, azaz hosszabbította meg a szereplését a legjobbak között a St. Mihály női labdarúgócsapata. Nem volt kérdés, hogy ki a jobb, simán győzte le a Mol Vidi FC-t.– Mi már a bajnokság közben is az osztályozóra készültünk – kezdte csapata értékelését a vezetőedző, Hódi Mihály –, én többször is megnéztem a leendő ellenfelünket, így alaposan feltérképeztük őket. Nem ért semmi meglepetés, mindkét meccsen a mi akaratunk érvényesült. Újoncok voltunk, így nem is lehetett más a célunk, mint a bennmaradás kiharcolása, amit végül az osztályozón teljesítettünk. Bravúr lett volna, ha simán maradunk bent, ettől még most messze voltunk, de azon dolgozunk, hogy jövőre jobbak és erősebbek legyünk.A St. Mihály kerete hétfőtől pihenőt kapott. Július 9-én lát majd munkához a csapat. Addig azonban a vezetőségsem tétlenkedik, azon dolgozik, hogy kialakítsa a 2019– 2020-as keretet. – Hosszú volt a szezon, megmondom őszintén, hogy én is elfáradtam. Két hétig mindenki pihenhet, a harmadik hétre azonban már edzéstervet kaptak a játékosok, hogy ne kelljen az alapoktól kezdeni a felkészülést. Mi nem pihenünk, dolgozunk a jövő évi csapaton, játékosokkal tárgyalunk. Egyelőre még nem tudok nevekkel szolgálni, de lesznek új légiósaink, új magyar futballistáink.Magyarországról egyetlen női labdarúgó szerepel a franciaországi női labdarúgó-világbajnokságon, méghozzá a St. Mi hály középpályása, a jamaicai Marlo Sweatman. A nagy kérdés, hogy jövőre is szegedi mezben szerepel? – 2020-ig szerződés köti hozzánk, így biztos, hogy nálunk marad. Nagyon jól érzi magát Szegeden, a vébé alatt is tartjuk vele a kapcsolatot. A sikeres osztályozó után pedig a jamaicai válogatott egy videóüzenetben gratulált nekünk, ami nagyon jólesett a csapatnak.A St. Mihály eddig Makón játszotta a hazai meccseit. Az ősztől visszatérnek Szegedre, megmutathatják magukat a város labdarúgást szerető közönségének.– Jó lesz persze visszatérni, és az új szegedi labdarúgó-arénában játszani. Sokat fejlődtünk ebben az évben, az egész idény alatt mértük a játékosokat. Az ősszel még 230 passzunk volt egy meccs alatt, ez tavaszra már 450-re nőtt. Mindenben javultunk, a sprintek számában, a futásban, a megnyert párharcokban. Két dologban viszont nem: a lőtt és a kapott gólok mában. Ez volt a legnagyobb problémánk. Azon dolgozunk a stábbal, hogy a következő szezonban ez jobb legyen. Remek közösség alakult ki, többször is voltunk csapatépítésen, együtt néztük meg a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának egyik bajnokiját, hogy a lányok lássák, milyen egy élcsapat. Fontos az összetartás, talán ennek is volt köszönhető, hogy az osztályozót magabiztosan zártuk, és maradtunk továbbra is NB I-esek.