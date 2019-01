A jégkorong a leghűségesebb szerető - 30 éves a szegedi hokiklub, ezt ünneplik vasárnap a műjégpályán

A régi csapat. Holnap újra pályára lépnek az egykori szegedi kedvencek.

Fotó: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű

A vasárnapi program



A szegedi műjégpályán vasárnap 15 órától kezdődik a jubileumi ünnep, a 30 éves szegedi jégkorongklubot ünneplő programokra és az OB II-es bajnoki meccsre is ingyenes a belépés.



A program,

15 óra: Szegedi Öregfiúk–Debreceni Öregfiúk (1988 és 1993 között igazolt játékosok)

16.30: challenge, a korosztályok játékos vetélkedője

17 óra: ünnepi köszöntők és fotózás minden mai és egykori jégkorongozó részvételével

18 óra: Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–Egerszegi Titánok (OB II-es bajnoki).

– Nálam 1986-tól számítódik a történet, akkor kezdtem szervezni, kezdtünk formálódni, edzeni – emlékezett Bánáti Antal, akit a szegedi jégkorong Minarik Edéjének neveztek. – Örülök, hogy sokan ott lesznek az eseményen, nagy dolog, hogy egykori társaim közül Szalontai Csaba megszervezte a jubileumi meccset. Hazajön a fiam is Angliából, ő szintén játszott korábban a csapatban. Persze egyben szomorúság is, hiszen eltelt harminc év, de életem legszebb harminc éve volt ez – fogalmazott, majd hozzátette: akkor még nem volt szó pénzről, a felszerelést ők vették, csupán a játék szeretete miatt játszottak, mégis ezt tartja a legjobb időszaknak.– Én voltam a szegedi klub első olyan játékosa, aki szerepelt korábban az OB I-ben – mondta Kalocsa László, aki a kezdetektől részese volt a szegedi hokinak. – Bánáti Tamás és Rigó Lehel hívott, és ez akkoriban tényleg szerelem volt a sportág iránt, hiszen nemhogy fizetést nem kaptunk, de esténként 50 forintot fizettünk, hogy megcsinálják utánunk a jeget. A csapat 1988 elején alakult, én októberben igazoltam ide, így az 1989 januárjában lejátszott első meccsen már játszottam.Kalocsa azért került Szegedre, mert 1987-ben megsérült a gerince, így abbahagyta az OB I-es hokit, fél évig egyáltalán nem játszhatott. Felköltözött Budapestre, majd a hívó szó miatt Szeged felé vette az irányt.– Az élvonalbeli hokiban nem láttam perspektívát, nem akartam arra áldozni az életemet. Szegeden viszont új gárda alakult, a játék mellett állást kaptam, jó lehetőséget kínáltak. Talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy Rigó Lehellel tettük le a csapat szakmai alapjait, és játéktudásban is vittünk némi színfoltot a meccsekbe, Bánáti Tamás pedig a technikai részt irányította.A Hajdu család több mint harminc éve jelen van a szegedi hokiban: az első csapatban már ott volt Hajdu András Levente, kicsivel később csatlakozott öccse, Hajdu Balázs, akinek fia, Hajdu Botond jelenleg is az OB II-es csapat tagja.– 1987-ben érettségiztem le a Fodorban, akkor már egy éve állt a jégpálya. Ott voltam a nyitányon, még téglajegyet is vettem akkoriban. Egy barátom révén kerültem oda, aztán harminc évre ott ragadtam. Bánáti Tamásnak és Rigó Lehelnek sokat köszönhetek, Tamás olyan, mintha a jégpályás apukám lenne. Jelenleg is benne vagyok az öregfiúk csapatában, minden évben tornákra járunk Csíkszeredába, Szabadkára, de mi is szoktunk rendezni – mesélte Hajdu András.Az OB II-es csapatban 1995-ig játszott, ezalatt kétszer nyerték meg a bajnokságot.– Dübörgött a csapat rendesen – emlékezett vissza Hajdu. – Jöttek jó játékosok folyamatosan, volt kitől tanulni az edzéseken. Tizennyolc évesen kezdtem, így nem váltottam meg a világot, de soha nem hagytam el a sportágat. A jégkorong a leghűségesebb szerető, és azon szoktunk viccelődni a többiekkel, hogy nekünk a ravatalozásunk is a jégpályán lesz – tette hozzá.