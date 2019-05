A kiesés szélén a HFC

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 26. forduló. Hódmezővásárhely, 300 néző.Maml Zoltán – jól (Legeza, Belicza).Krnács 6 – Jankelic 5, Szabó Cs. 5,5 Tóth J. 5,5, Mezei 5 – Vass A. 5 (Darida, 62., 5), Povázsai 5, Hrabovszki 5, Balogh G. 5 (Gyüre, 85.) – Bódai 5, Csordás 5,5.Szűcs Róbert.Leindler 0 – Tomisics 6, Rácz L. 6, Gajág 6, Grünvald 6 – Forró 5 (Ondrejó, 70., 6), Pócs T. 5, Kozics 6 – Kéri 5, Kalmár 4 (Péter, 70., 6), Makszimovics 4. (Beretka, a szünetben, 5).Siha Zsolt.Kozics (77., 11-esből).Tóth J. (15.).Nem csupán üres szavak voltak azok, amelyek elhangzottak a HFC–SZEOL SC mérkőzést megelőzően: a két csapat valóban tökéletesen ismerte a másikat, így kioltották egymás erősségeit. Ennek következtében az első félidőben ritkán forogtak veszélyben a kapuk.A szünet után sem állt be nagy változás a játékban, a szervezetten védekező HFC nem engedett területet a szegediek számára. Egészen az utolsó húsz percig hasonló mederben telt a játék, ekkor azonban már egyre veszélyesebben futballozott a SZEOL SC, amely több lehetőséget is kidolgozott, de ezek rendre ki is maradtak.Csakhogy ekkor egy felesleges szabálytalanságnak köszönhetően büntetőt rúghatott a SZEOL SC: a tizenhatos sarkánál történt buktatást követően Kozics Barnabás állt oda, és magabiztos ítélet-végrehajtónak bizonyult – ez a gól pedig három pontot eredményezett a kék-feketék számára, akik hosszú idő óta először szereztek gólt Hódmezővásárhelyen, ez pedig rögtön három pontot is ért számukra. A HFC így a kiesés szélére került, mert négy fordulóval a vége előtt 11 pont a hátránya a bennmaradó Szekszárddal szemben.– Ez a mérkőzés az egész szezon lenyomata volt kicsiben. Ha az ellenfél nem tudott gólt rúgni, akkor mi hozzásegítettük, ez a bajnokság már így telik el.– Megtört az átok, az elmúlt hat évben gólt sem tudtunk rúgni Hódmezővásárhelyen, nemhogy győzni, így elégedett vagyok.1. Szeged-GA 26 18 4 4 44 – 14 582. Szentlőrinc 26 16 5 5 42 – 17 533. SZEOL SC 26 15 6 5 38 – 15 514. Dunaújváros 26 12 8 6 29 – 16 445. Dabas 26 10 7 9 32 – 31 376. Honvéd II. 26 10 7 9 30 – 34 377. Pécs 26 9 9 8 29 – 28 368. Iváncsa 26 9 8 9 39 – 35 359. Taksony 26 10 4 12 29 – 36 3410. Rákosmente 26 8 8 10 26 – 31 3211. Kozármisleny 26 7 11 8 28 – 26 3212. Kecskemét 26 7 10 9 31 – 33 3113. Szekszárd 26 7 7 12 16 – 27 2814. Paks II. 26 5 8 13 24 – 40 2315. Makó 26 5 5 16 24 – 47 2016. HFC 26 4 5 17 17 – 48 17