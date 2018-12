A KK Neumarkt ellen készült a magyar BL-rangadóra a Szegedi TE

Férfi tekecsapat Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágó.Szél T.–Ernyesi R. 0:1 (0:4, 597:657), J. Csalics–W. Blaas 1:0 (2:2, 635:609), Loncsárevity A.–F. Thaler 1:0 (3:1, 639:571), Karsai L.–A. Egger 1:0 (3,5:0,5, 626:567), Kiss N.–Kiss T. 0:1 (1:3, 651:673), Brancsek J.–A. Peer Pratzer 1:0 (4:0, 603:543).Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy az év magyar játékosa Szeged vendége. A magyar szövetség által 2018 legjobb tekésének megválasztott Kiss Tamás – tegyük hozzá, nemcsak itthon, hanem a világon is az egyik legjobb játékosról van szó – ugyanis az olasz Neumarkttal a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágójára készülődött.Ahogy a két volt szegedi közül a pályán Ernyesi Róbert is, mögötte pedig Igor Kovacsics – ők ketten sok örömet szereztek a Tisza-parti klubnak. Annak azonban most nem örültünk, hogy előbbi az általa jól ismert helyszínen kiválóan tekézett, és szettet sem veszítve győzte le a sérüléssel bajlódó Szél Tibort.A hazaiak légiósa, Jovan Csalics megint nagy feltámadást produkált, hiszen 0:2-ről és mínusz 12 fáról fordítva szerezte meg a fontos csapatpontot. Ekkor az olasz együttesnek már hat, a Szegedi TE-nek viszont csak két szettpontja volt, de legalább 1:1-re állt a meccs.A második sor elején még 1,5 szettet összehoztak az olaszok, azaz egyre közelebb kerültek ahhoz, hogy megszerezzék 5:3-as vereségük esetén (ennyire nyertek otthon) a továbbjutásukhoz szükséges még 4,5, összesen 12 kispontot. Ám a világ rendje helyreállt, mert Loncsárevity Adrián és Karsai László megnyerte a további három szettet, így a csapatpontot is, sőt a mínusz 34 fát plusz 93 fára változtatták.Mivel az utolsó két párban Brancsek János magabiztosan hozta a szetteket és a továbbjutáshoz szükséges csapatpontot, így nyugodtan figyelhettük a két hazai „gigász", Kiss Norbert és Kiss Tamás színvonalas csatáját. Utóbbi közel járt a 700 fás összteljesítményhez, ám a remek kezdés után a második hatvan dobásban visszaesett. Ám így is legyőzte névrokonát.A Bajnokok Ligája ezen ágán a Zalaegerszeg a hazai 6:2-es vereség után Bambergben csak 5:3-ra kapott ki, így a következő körbe jutott, azaz a negyeddöntőben összejött a magyar rangadó. Az első mérkőzést január 26-án Szegeden, a visszavágót február 16-án rendezik Zalában.A Szegedi TE az év utolsó mérkőzését vasárnap 12 órától hazai pályán, az újszegedi teke- és bowlingcentrumban az Ajka ellen játssza, majd január 4-től következik tíz napon át a BB Mentor-kupa 2019 nemzetközi verseny.