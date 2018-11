A magyar kajak-kenu szövetség bemutatót tartott a Forrás hotelben - Folytatódik a sikersztori

Szeged19, Road to Tokyo. A két szlogen pontosan leírja, milyen jelentőséggel is bír a jövő évi, Maty-éri NKM kajakos, kenus világbajnokság. Fotó: Karnok Csaba

1998, 2006, 2011. A dátumokból is látszik, ez lesz a negyedik vb a Szeged melletti Maty-éren.

Szeged19, Road to Tokyo. A két szlogen pontosan leírja, milyen jelentőséggel is bír a jövő évi, Maty-éri NKM kajakos, kenus világbajnokság, amely egyben kvalifikál a 2020-as tokiói olimpiára. Az eseményre támogatónak, versenyzőnek, edzőnek, szurkolónak sosem korai gondolni, készülni, ezért volt fontos az az egyórás bemutató, amelyet a magyar szövetség tartott a szegedi Forrás hotelben.– Hagyomány, hogy időben igyekszünk tájékoztatni mindenkit, mit is jelent a közös munka a nagyobb események előtt. És ez a vb is csak akkor lehet sikeres, ha együtt tudunk jól dolgozni a szervezésben, a lebonyolításban, az előzetes feladatmegoldásban – mondta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke.– Sok partnerrel már szerződésünk van, egyúttal megkezdtük a kapcsolatfelvételt az indulni szándékozó országokkal is. A nemzetközi szövetség is nagy várakozással tekint a vb-re, és egyöntetű vélemény, hogy a Maty-éri pálya a világ legjobbja, a magyar szervezés pedig a rendezésben világelső. Ez nemcsak a mi érdemünk, hanem azoké a partnereké is, akik évek óta segítenek a lebonyolításban.A elnök szavai azért voltak figyelemre méltók, mert a vízen és a diplomáciában is legnagyobb ellenfelet, Németországot sikerült legyőzni a marokkói világ-összejövetelen. A Maty-éri eseményen az olimpiai kvóták nagyjából hetven százalékát lehet megszerezni – az út Tokióba Szegeden át vezet.– A háromszoros olimpiai bajnok Kovács Katalin szokta mondani, hogy amikor Szegeden beérnek a csőbe, az utolsó harminc méterhez, akkor már a közönség viszi be a hajókat, az egységeket a célba.A sík vízi szakágban 18 kvóta szerezhető, míg a parasportolóknál 3-4 kvalifikációval lennénk elégedettek. Rendkívül fontos partner az NKM Szeged Vízisport Egyesület, amellyel rengeteg közös programot szervezünk, és amelynek versenyzői okkal, joggal pályáznak az olimpiai helyekre – nyilatkozta Schmidt.– Mindegyik különleges volt a maga nemében: az első, mert az első volt, a második a flycam bevezetése, alkalmazása, a 2011-es pedig a parasportolók integrálódása révén – utalt a múltra Schmidt Gábor.– Ezúttal ambiciózus célunk elérni a száz induló országot, és ez az elmúlt hét év eseményei alapján nem lehetetlen. Jól állunk, a megbeszélések folyamatosan zajlanak, időben vagyunk. Sikersztori: ez az egyszavas szlogenünk nemcsak előre, hanem inkább a múltra, a sportág elmúlt nyolcvan évére utal, amely jó alap a jövőhöz, 2019-hez.