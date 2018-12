A másodedző védett Újvidéken: tartalékosan, de jól szerepelt a Metalcom-Szentes a szerbiai edzőmérkőzéseken

Pellei Csaba (középen) az ünnepek közeledtével is tartotta a tüzet a játékosokban. Fotó: Vidovics Ferenc

Hétvégén a szerbiai Újvidéken szerepelt felkészülési tornán a Metalcom-Szentes férfi vízilabdacsapata. Az év utolsó meccseit játszották a Kurca-partiak, azonban hiába a lehetőség a gyakorlásra, rengeteg hiányzója volt az együttesnek.– Elégedetten jöttünk haza Újvidékről, amihez hozzátartozik, hogy rendkívül tartalékosan vettünk részt a tornán – kezdte az értékelést lapunk érdeklődésére Pellei Csaba vezetőedző. – Az első mérkőzésen a házigazda Vojvodinától 10–9-es vereséget szenvedtünk, míg a második találkozónkat a japán válogatott ellen veszítettük el 14–9-re. Tekintve az összeállításunkat, már ezzel a két eredménnyel is elégedett voltam. A második napon a Debrecent magabiztosan, 15–9-re győztük le kis létszámban – nyilatkozta a tréner.Az újvidéki tornát hibátlan mérleggel Japán férfiválogatottja nyerte meg a Vojvodina előtt, míg a Szentes a harmadik helyen a Debrecent előzte meg.– A kapuban edzőkollégám, Horváth Tamás védett. Az utolsó pillanatban reaktiváltuk másodedzőnket, így nem tudott készülni. Rutinból lehozta a két és fél napot négy mérkőzéssel, mert ugye a hazaiakkal egy tornán kívüli mérkőzést is beiktattunk. Egy edzésben levő kapusnak is nehéz az ilyen teljesítmény, Tamás maximálisan helytállt, és elégedett voltam vele is – zárta a szakember.A Metalcom-Szentes játékosai a pénteki edzést követően vonulnak szünetre, a tavaszi idényre január másodikán kezdik a felkészülést, az első bajnoki találkozójuk január 12-én hazai pályán lesz, a Honvéd ellen.