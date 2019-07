A megyekettőben indul az FK

Költöznek. Nem lesz több FK 1899 Szeged-mérkőzés a Felső Tisza-parti stadionban. FOTÓ: FRANK YVETTE

Sereghajtóként végzett a megyei I. osztály előző idényében az FK 1899 Szeged, amelynek ennek ellenére is lett volna lehetősége arra, hogy maradjon a ligában. A klubvezetés azonban úgy döntött, nem kíván élni a felkínált lehetőséggel, és a következő szezonban a megyei II. osztályban szerepel.- Úgy ítéltük meg, nem olyan erős a csapatunk, és nincs szükségünk még egy olyan idényre, mint amilyen az előző volt – indokolt Kárász Dávid, az FK 1899 Szeged elnöke. – Mivel költöznünk kell a Felső Tisza-parti stadionból, így a pályaproblémánkat is orvosolni kell. Előrehaladott tárgyalásokat folytatunk a Szent Mihállyal annak érdekében, hogy a felújított tápéi pályán játszhassuk a hazai mérkőzéseinket, lehetőleg maradnánk a városon belül. Nem szeretnénk szakítani azzal sem, hogy péntek este, villanyfényben játszunk, de ha szombaton tudjuk megrendezni a meccseinket, akkor is szeretnénk világítás mellett játszani – tette hozzá a klubelnök.Ami a csapatot illeti, Herczeg Gábor vette át a vezetőedzői posztot, akit az ifjúságiak trénere, Pikó László segít. A korábbi tréner, Hüvös Gábor sem szakad el a klubtól, ő a vezetőségben dolgozik tovább. Kárász Dávid elárulta, a keret nagy része egyben maradt, mindössze pár távozóval számolnak, akiket egy-két igazolás mellett az ifjúsági csapatból pótolnak.- Úgy ítéljük meg, hogy a megyekettő felsőházában végezhetünk. Előbb szeretnénk stabilizálni helyzetünket, fel kell állnunk abból a pofonból, amit a pályán elvesztése jelent. Hosszabb távon célunk lehet az, hogy visszakerüljünk a megyei I. osztály mezőnyébe, de továbbra sem szeretnénk olyan klub lenni, amely fizetett játékosokkal éri el az eredményeit – zárta Kárász Dávid.