A Metalcom Szentes robog a céljai felé

Metalcom Szentes–UVSE 12–9 (3–1, 1–3, 4–2, 4–3)

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, alsóház, 4. forduló. Szentes, 300 néző. Vezette: Csanádi, Várkonyi.

Metalcom Szentes: György D. – PELLEI K. 2, NAGY M. 3, Vörös 1, Hegedűs 1, Pellei F. 1, Kriszoszpatisz 2. Csere: Kókai, Kiss K., Manojlovics, Tóth Gy., Kuzmenko 1, Somogyi B. 1. Vezetőedző: Pellei Csaba.

UVSE: Bisztritsányi – KORÉNYI 3, Szieben, Sziládi, Baksa B. 2, Konarik 2, Aranyi. Csere: Rábavölgyi, Dala, Kádár, Somogyi T., Vígvári 2, Vámosi. Vezetőedző: Benedek Tibor.

Gól – emberelőnyből: 8/3, ill. 7/3.

Kipontozódott: Tóth Gy., ill. Szieben.



Hegedűs Bence és Nagy Márton góljainak köszönhetően jobban indította a meccset a Kurca-parti együttes, de a kimaradt ziccerek nem maradtak büntetlenül. A második negyed elején 3–3-nál egyenlítettek a vendégek, majd átvették a vezetést, végül döntetlennel mentek nagyszünetre.



A harmadik negyed közepén erőre kaptak a szentesiek, megfordították az összecsapást, végül magabiztos, háromgólos győzelmet arattak, így gőzerővel robognak céljuk, a 9–12. helyért folyó rájátszás felé.



Pellei Csaba: – Beigazolódott a várakozásunk, nehéz meccsre számítottunk, és az is lett. Kiválóan kezdtünk, hamar 2–0 állt az eredményjelzőn. Tovább növelhettük volna az előnyünket, de 3–0 helyett 2–1 lett egy peches újpesti találattal, ezután erőre kaptak. A harmadik negyed közepén összeszedtük magunkat, szinte csak akciógólokat lőve megnyertük a mérkőzést. Elképesztően büszke vagyok a csapatra, mert tavaly 24 ponttal jutottunk be a 9–12. helyért folyó rájátszásba, most pedig öt fordulóval a középszakasz vége előtt már 23-at gyűjtöttünk. Remélem, hogy a hátralévő találkozóinkon tudunk még annyi pontot szerezni, hogy ismét elérjük a célunkat.