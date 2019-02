A MOL-PICK 39 gólt lőtt a Ferencvárosnak - Galéria

Bajnoki következik. Balogh Zsolt (labdával) a Ferencváros ellen lép pályára. Fotó: Karnok Csaba

Férfi kézilabda NB I, 17. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 2000 néző. Vezette: Földesi, Halász.Sego - P. Rodríguez 6, Maqueda 8, Bombac 1, Bánhidi 2, Bodó 5, Källman 2.Canellas 2, Sigurmannsson 8/6, Kaspárek 1, Zsitnyikov 1, Gaber 3, Henigman.Juan Carlos Pastor.Zernovic - Bujdosó, Oláh T. 1, Schuch 2, Prainer 5, Andjelics 2, Pálos 1.Tóth J. 1, Szakály 8/3, Holdosi 3, Ónodi 4, Lukács 2, Dósa 1, Kiss B.Horváth Attila.6/6, ill. 3/3.12, ill. 4 perc.NYILATKOZATOK- Gratulálok a Ferencvárosnak a jó mérkőzéshez. Az első félidőben el kellett volna döntenünk a két pont sorsát. Sok labdát vesztettünk, így visszajöttek a meccsbe a vendégek. Gratulálok a szurkolóknak is, hogy ilyen sokan kijöttek a sportcsarnokba, nagyon jó érzés így kézilabdázni. A második félidőben sok energiát kellett beleraknunk a játékba.- Lehet, hogy rányomta a bélyegét a hétvégi BL-meccs a maira, valamint, hogy sokat utaztunk, de mi a MOL-PICK Szeged vagyunk, minden mérkőzést meg kell nyernünk. Ez sikerült, ez most a legfontosabb. Óriási erőt adnak a szurkolók a csapatunknak, pláne amikor nem játszunk a legjobban. Az a dolgunk, hogy jó játékkal válaszoljunk a buzdításra, nagy segítség nekünk a szurkolótáborunk. Remélem a jövőben jobban teljesítünk majd.- Gratulálok a csapatomnak a teljesítményéhez, a Szegednek pedig a győzelemhez. Bátran, tét nélkül játszhattunk, amit tudtunk, megtettünk ezzel a csapattal. Rengeteg sérültünk van, ma is sikerült egyet összeszedni sajnos. A 45. perc után elfáradtunk, jöttek a technikai hibák. Ennyi, vagy még több van a két csapat között a különbség, de elégedetten jöttünk le a pályáról.- Gratulálok a Szegednek a győzelemhez, mi pedig maximálisan helyt álltunk, ügyesen játszottak a fiatalok. A meccs végét sajnáltam, mert nagyobb különbség alakult ki. Az utolsó percekben támadásban csak 20 év alattiak voltak nálunk a pályán, de korábban is többen lehetőséget kaptak.VÉGEGaber kiharcolja, Sigurmannsson bepattintja a büntetőt, 39-30. Labdát szerez a PICK, Bodó rohan, a lövésre azonban már nincs idő. VÉGEBombac első találata után, 38-29. Lukács átlövése utat talál a szegedi hálóba, 38-30.Sego véd.Gaber pörgeti be a kapus fölött, 36-29. Bodó lendületből, 37-29.Maqueda bejátszása rossz Gabernek. Zernovics indítja Szakályt, 35-29.Lukács talpról, nem talál kaput.Canellas kisodródva, 35-28.Maqueda tör kapura, 34-28.Bodót ismét kiállítják, ismét véleményes ítélet.Gaber hetest harcol ki, Sigurmannsson,, 33-28.Dósa, majd Sigurmannsson talál be, 32-27. Ónodi már negyedszer, 32-28.ezt most elnézték a játékvezetők. Andjelics fut bele Bodóba, hanyatt esik az irányító, kiállítják a szegedi balátlövőt.Bodó jön a pályára hosszú idő után, góllal nyit, 31-26. Prainer kap két percet róla még pluszban.Pedro, 30-26. Labdát szerez a PICK.Maqueda kiválóan játszik a második játékrészben, 29-25. Szakály a jobbszélről, 29-26.Tóth lő beállóból, Sego! Elszórja a labdát Canellas, Ónodi kihasználja a hibát, 28-25.Källman kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hétméterest, 28-24.pörögnek az események, Maqueda-gól, Sego-hárítás, majd Pedro-gól lerohanásból, így már 27-23 az eredményjelzőn. Prainer ötödször, 27-24.a Fradi szegedi kölcsönjátékosa, Tóth József talál be beállóból, 25-23.egy másik fiatal, Lukács Péter talál most be a vendégeknél, 25-22. Källman ziccerben, véd a kapus.Holdosi a szélről, Sego könyökéről a kapufára majd a kapuba pattan a labda, 24-21. Maqueda tarthatatlan, 25-21.Holdosi, 23-20. Maqueda belemenésgyanús szituáció után lő gólt, 24-20.Sigurmannsson hétméteresből, 23-19.Bánhidi is kiáll, de inkább Maqueda tűnt szabálytalannak. Andjelics-ziccer, Sego véd nagyot!Zsitnyikov szinte a szélről ugorhat be, 22-19. Sego véd, de oldalt megy ki, marad a vendégeknél a labda. Källman szabálytalan, két perc.Canellas szerez labdát, Pedro indul, telibe lövi a keresztlécet. Andjelics harcos, gól a jutalma, 21-19.Oláh fut keresztbe, majd lő gólt a rövid felsőbe, 21-18. Zsitnyikov eladja.Prainer rántja le Bánhidit, büntető és két perc. Sigurmannsson, 21-17.Bánhidi ziccerét védi Zernovic. Pontatlan a Fradi támadásban ismét, jön a Szeged, Maqueda középről bevágja, 20-16. Holdosi, 20-17.a vendégek kezdik a második játékrészt, rögtön szegedi labdaszerzés, Pedro, 19-16.FÉLIDŐPrainer válaszol rögtön, 17-16. Canellas, 18-16. FÉLIDŐKaspárek talpról, kapufa. Zernovic azt mutatja, hogy nem ért hozzá, a sporik azonban a Szegednek adják a labdát. Kaspárek ismét, ez már befelé pattan a kapufáról, 17-15. Íme a gól:Sigurmannsson a balszélről, 16-15.Ónodi asszisztja után Ónodi góljával egyenlít a Fradi, 15-15.Ónodi ismét, 15-14. Ónodi János első góljai ezek az NB I-ben, 16 évesen, nem kis dolog ez debütáló meccsén.Kaspárek fölé, Ónodi talál be az üres kapuba, 15-13.15 gólja ellenére pontatlanul támad a Szeged ma. Prainer játssza magát ziccerbe, 15-12. Canellasztól kapott egy pofont, két perc a spanyolnak. Időt kér Juan Carlos Pastor.Zsitnyikovot blokkolják, Zernovic indítja Szakályt, 15-11.közben Bujdosó Bendegúzt kórházba szállítják Bombaccsal való ütközése után. Szakály magabiztosan lövi a hétméterest, 15-10Andjelic veri meg lábbal Henigmant, 14-9. Gaber beállóból, 15-9.Pedro harmadik gólja után, 14-8.Zsitnyikov indítását Zernovic füleli le. Prainer lövése becsorog, 13-8.ól védekezik a Szegedpasszívig játszik a Fradi, majd Oláh lövését Gaber blokkolja. Canellas asszisztja után most elől is a szovén beálló a főszereplő, 13-7.Sego dupla védése után Bánhidi, 12-6. Szakály rohan, 12-7.Maqueda megszerzi, Källman belövi a labdát, 10-6. Sego véd. Bodó hát mögötti passza után Källman a szélről, 11-6.Pedro kezéből kicsúszik a labda, Zernovic indítja Szakályt, lóbál a levegőben majd bevágja és hason csúszik, 8-6. Bodó-bomba, 9-6.Maqueda ismét beköszön, 8-5.szegedi labdaszerzés, Bodó és Källman vezet lerohanást, előbbi a befejező, 7-4. Időt kérnek a vendégek. Erős ítélet, Bodó szabálytalansága után Szakály pimaszul pörgeti be a hétméterest Sego feje fölöt, 7-5.Maqueda-kapufa, Prainer sokkal fölé. Källman rohan, rossz a befejezés.szegedi labdvesztés, rendezetlen fal ellen Pálos ugrik be a balszélről, Sego lábai között cunderezik, 5-3. Bánhidi, majd Schuch beállóból, 6-4.Oláh lő ölé.Källman fut beállóba, véd Zernovic, de hetes. Sigurmannsson a jobb felsőbe, 5-2.labdaszerzés, Pedro indul 3-1. Bánhidi ismét labdát lop, Maqueda ohan, 4-1. Prainerről lemaradnak a szegediek, 4-2.Pedro ugrik ziccerbe, 2-1.Bodó lendületből a rövid alsóba, 1-1.Maqueda ront ki a falból, nem szerez labdát, üres a helye, Andjelic megy be, Sego! Källman indít, nem jól.Bodó elszórja a labdát, Bujdosó rohan vele, Bombac ér vissza vele, ütköznek, megsérül a jobbszélső válla, a szegedi irányító pedig két percet kap, a Fradi hetest. Szakály bepattintja, 0-1.Sego is védéssel mutatkozik be, majd még egyszer hárít kipattanó után.a Szeged kezd, Bodó lövését védi Zernovic, majd a kipattanóból Källman sem tud a kapuba találni.egy névnapos, Hegedűs Sándorné Zsuzsa végezheti el a mérkőzés kezdődobását, aki egy dedikált labdát is kapott ajándékba, amit Bánhidi Bencétől vehetett át.kezdődik a bemutatás, érkeznek a pályára a csapatok.ferencvárosi mezben futhat ki a pályára ma Tóth József, aki a MOL-PICK Szegedből kölcsönben tölti a zöld-fehéreknél a tavaszi idényt.a Ferencváros nélkülözni kényszerül többek között házi gólkirályát, az egykor Szegeden játszott Ancsin Gábort, aki csak a lelátón foglal helyet.a MOL-PICK-ből ezúttal Mario Sostaric, Balogh Zsolt és Alen Blazevic kapott pihenőt, Nagy Martin pedig ujjsérülése utáni rehibilitációját tölti még.hazaiak 15, a vendégek 16 játékost írtak be a jegyzőkönyvbe.a csapatok már elkezdték a bemelegítést.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból.Vasárnap este szerencsésen hazaérkezett franciaországi túrájáról a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A Tisza-parti együttes 29–26-os vereséget szenvedett szombaton a tavalyi Bajnokok Ligája-ezüstérmes HBC Nantes otthonában.A legfontosabb, hogy minden szegedi játékos megúszta sérülés nélkül a gallok elleni mérkőzést, amelynek különösebb tétje nem volt a PICK számára, mivel az már eldőlt, hogy a B csoport második helyén végez biztosan. A magyar együttes a legjobb 16 között folytatja, és minden bizonnyal a dán Silkeborg ellen csatázik a legjobb nyolc közé jutásért. A vikingek az első meccsen idegenben, Lengyelországban, a Plock otthonában nyertek 26–22-re, a visszavágót vasárnap rendezik.Ma viszont már a magyar bajnokságban érdekelt a MOL-PICK Szeged. 18 órától a tabella hetedik helyén álló Ferencvárost fogadják Juan Carlos Pastor vezetőedző tanítványai. Az összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti, a delmagyar.hu pedig élő percről percre tudósítással jelentkezik a helyszínről. Ez lesz a szegediek 19. olyan mérkőzése a 2018–2019-es idényben, amelyet országos televízió élőben sugároz.A zöld-fehérek két beállójukra, védekezésük oszlopos tagjaira nem számíthatnak Debreczeni Dávid és Pordán Bálint személyében. Az ő sérülésük eredményezte, hogy a Fradi a tavaszi szezonra éppen a MOL-PICK Szegedtől szerződtette kölcsönbe a 19 éves Tóth Józsefet, így Ancsin Gáborral ők ketten lépnek ma pályára egykori szegediként most már ellenfélként. Az elmúlt hétvégén a fővárosiak otthon a Tatabányától szenvedtek 29–25-ös vereséget. A magyar válogatott védőt, Schuch Timuzsint már a 8. percben kiállították piros lappal.A MOL-PICK-ben mindenki egészséges, de biztosan azok kapnak majd több lehetőséget a Ferencváros ellen, akik eddig kevesebb játékpercet töltöttek a pályán. Ez lesz az utolsó előtti olyan hetük Bánhidi Bencééknek, amikor két meccs vár rájuk, vasárnap 17 órától a BL-ben a Zagreb vizitál majd Szegeden.