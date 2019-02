A MOL-PICK Szeged bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe - Fotók, videó

Fotó: Török János

Fotó: Török János

Férfi kézilabda, Magyar Kupa, negyeddöntő. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Rontó, Szanyi.Sego - P. Rodríguez 5, Balogh 3, Bombac, Gaber 3, Bodó 3, Källman 4.Alilovic (kapus), Blazevic, Sigurmannsson 7/5, Maqueda, Canellas, Bánhidi 3, Zsitnyikov 2, Kaspárek 3, Sunajko 3.Juan Carlos Pastor.Pásztor - Jancsó 4, Sztankovics 2, Martins 3, Rodics 5, Halilbegovic 3, Menyhárt 3.Pelyhe (kapus), Kovács B. 2, Dávid 1, Kovács P. 1.Buday Dániel.5/5, ill. 1/1.12, ill. 6 perc.NYILATKOZATOK- Köszönjük szépen a Mezőkövesdnek, hogy belement a mérkőzés előrébb hozatalába, mert ezzel sokat segítenek nekünk. Így márciusban egész heteket gyakorolhatunk majd a fontos találkozóinkra. Három célunk volt az összecsapás előtt. A legfontosabb, hogy továbbjutottunk, valamint, hogy több játékosunk pihenhetett. Nagyon sajnáljuk, hogy Henigman a tegnapi edzésen megsérült, mert ma ő is játszhatott volna többet. A harmadik célunk a nyitott védekezés kipróbálása volt. Jól jött ez a meccs nekünk, elértük a céljainkat, de sokat kell még dolgoznunk, hogy nagy sikereket érjünk el áprilisban és májusban.- Örülök, hogy ismét lehetőséget kaptam. Jól védekeztünk hatos falban és nyitottan is. Nagy motiváció számomra, hogy lehetőséget kapok az edzőnktől ezeken a mérkőzéseken.- Mindig nagy kérdés, egy hozzánk hasonló kiscsapatnak, hogy mennyi erőt érdemes belefektetni a Magyar Kupába. Én azt vallom, hogy minden nagy meccs jól jön, volt bravúrunk is a Csurgó ellen az előző körben. Bár azért otthon jobb lett volna játszani. Keressük a felállásunkat, mivel hárman sérültek a csapatból, ketten ráadásul súlyosan. Sok sikert kívánok a Szegednek.- Belülről mindig nehéz megélni egy ilyen csapat ellen a meccset. Rosszul kezdtünk, bennünk volt még az utazás, de helyrerázott bennünket egy időkérés. Nem vallottunk szégyent, sokáig tartottuk magunkat.VÉGEPedro megszerzi, Sunajko végigviszi a labdát, 36-23. Martins gólja zárja beállóból a meccset, 36-24.ezúttal Kovács Bence jól lő, 34-23. Néhány elhibázott lövés után Bodó ismét betalál, 35-23.Kaspárek a blokk fölött, 33-22. Kovács Bence kiszorított szögből lő, Alilovic véd. Sunajko rohan, 34-22.Halilbegovic ad gyönyörű labdát Martinsnak beállóba, 32-22.Zsitnyikov szinte már a jobbátlövő pozíciójából tör be, sikeresen, 32-21.Kovács Péter hétméteresből, 31-21. Bodó most a kapufát forgácsolja szét.labdszerzés, Sigurmannsson mindenkinél gyorsabb, 31-20.Menyhárt már másodszor jár túl Alilovic eszén egy cunderrel, 30-20. Kaspárek talpról, fölé.Pedro fut be a szélről, kapja a labdát Bodótól, 30-19.Rodics derékmagasságban lő, Alilovic a másik oldalára dől, 29-18. Sunajko kintről hozza be a labdát, jöhet a Kövesd, Kovács Bence középről, 29-19.Martins rántja le Bánhidit, két perc ez is. Szabaddobás után Bánhidi lövésébe csak beleérni tud Pásztor, 29-17.Kaspáreket is kiállítják, mivel úgy ítélik meg, hogy nem engedte elvégezni a bedobást, de inkább blokknak nézett ki kb. két méterről. Rodics, emberrel együtt, 28-17.Sunajko megszerzi, majd bevágja a labdát, 28-16. Alilovic véd.Bodó lövése a kapufáról megy fölé. Gaber reflexből belerúg a labdába, két perc. Ez a harmadik neki, így a piros lapot is felmutatják neki a játékvezetők.érkezik a pályára Sunajko a MOL-PICK-ben.Kaspárek bombagólja után 27-16.időt kérnek a vendégek. Rögtön gól, Dávid, 26-16.Sztankovics a hosszú alsóba jobbátlövőből, 25-15. Gaber ahogy visszajön, ismét kétperces kiállítást kap. Kaspárekre ugranak ki a védők, passzol Bánhidinek, 26-15.Bodó lövése a blokkról mellé. Passzívnál Bombac passzol eggyel többet a kelleténél. Visszaszerzi a labdát a Szeged, Sigurmannsson rendezetlen fal ellen két ember között, 25-14.Rodicsnál fújnak belemenést jogosan.Pedro ziccerét fej fölött védi Pásztor. Gaber kiállítják a játékvezetők.Alilovic védése után Källman okosan pattint a kapus mellett lerohanásból, 23-14. Labdát szerzünk, Källman az üres kapuba, 24-14. Közte tíz, számolnak a szurkolók!Halilbegovic, 21-14. Gaber beállóból, 22-14.Alilovic véd, majd az üres kapus lövésre visszaér Pásztor.szegedi labdszerzés, Källman cselez, majd kíméletlen, 21-13. Időt kér a vendégek trénere, Buday Dániel. Hazai lerohanás, Bombac adja el a labdát.menyhárt tartja a lelket a kövesdiekben, 19-13. Kaspárek ugrik magasra, hosszú alsóba óriási erővel vágja be a labdát, 20-13.Kaspárek blokkol. Kovács megy bele Blazevicsbe. Gaberral nem bír a védő, 19-12.Bombac hát mögötti passza után Källman a kapufára tekeri a labdát.Gaber kiharcolja, Sigurmannsson belövi a büntetőt, 18-11. Menyhárt cunderezik a balszélről, 18-12.a vendégek kezdik a második játékrészt. Alilovic váltja a hazai kapuban Segót.FÉLIDŐHalilbegovic átlövését a kapufára üti Sego. Bánhidi válik le a védőkrőll, 17-11. Halilbegovic ziccerben, fölé pattintja a labdát Sego lábai között.Jancsó lőhet nagy szögből, 15-11. Bánhidi kap labdát, hetes. Pelyhe érkezik a vendégek kapujába, Sigurmannsson megmozgatja, majd felavatja, 16-11.Balogh lábbal megveri a védőjét, azonban az elfekvő Pásztorba lövi a labdát. Oldalt megy ki, marad a PICK-nél. Pásztor véd.Pedro szerez kis híján labdát, majd Bánhidinél lábat látnak a sporik... Érdekes ítélet, a szurkolók kis is fejezik nemtetszéüket. jancsó rögtön kihasználja az emberelőnyt, 15-10. Időt kér a MOL-PICK Szeged.azért nincs kolbászból a kerítés, Rodics sokkal fölé.Pedro javítja iménti hibáját, 15-9. Maquedát mezhúzásért állítják ki a játékvezetők.Zsitnyikov cselez kifelé balátlövőből, nem bírja lekövetni a védője, 14-8. Rodics megtalálta a jó formáját, 14-9.úgy látszik, minél nagyobb ziccer, annál nehezebb bedobni. Most Pedro hibázik. Rodics távoli lövése a kapufáról pattan be, 13-8.Zsitnyikov ajtó-ablak helyzetben, kihagyja, kaput sem talál. A másik oldalon Sego véd könnyedén.Rodics átlövését combbal védi Sego. Dávid szablytalan, két percet kap érte.Sztankovics a kezek alatt, meglepi Segót, 12-7. pedro ziccerben, meglökik, büntetőt. Sigurmannsson harmadszor is bevágja, 13-7.Sego véd, de visszafúújják.Halilbegovic áll ki két percre. Balogh óriási gólt lő, dupla kapufa után pattan be a labda, 12-6.Jancsó hétméteresét hárítja Sego, majd Balogh lő nagy gólt, 11-5. Martins fordul le Blazevicsről, 11-6.Bodó lövése mellé.Gaber estében beállóból, 10-4. Jancsó a jobbszélről, 10-5.Halilbegovic lövése Segón kap gellert, bepörög, 9-4.Sego véd, Pedro rohan, 9-3.Rodics szépen cselezi ki Gabert, 7-3. Källman válaszol villámgyorsan, 8-3.Sigurmannsson a jobb alsóba, 7-2.Gaber újabb hétméterest harcol ki.Jancsó lerohanásból, bár a lábához ér a labda, a sporik nem veszik észre, 5-2. Bodó másodszor, 6-2. Martins fölé, Blazevic földhöz vágja Halilbegovicsot, sárga lap a "jutalma".szegedi labdavesztés, majd mezőkövesdi kapufa.először lőnek kapura a vendégek, Halilbegovic próbálkozása utat talál a hálóba, 5-1.rossz a bejátszás Rodicsnak, rohan a Szeged, Balogh húzza le, Pedrónak, be a pipába, 5-0.Rodics belemegy, Balogh rendezetlen fal ellen, 4-0. Időt kérnek a vendégek.Gaber kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hétméterest, 3-0.Balogh játssza magát tisztára, véd Pásztor. Marad a Szegednél a labda.Bodó lendületből a hosszú alsóba, 2-0.a Szeged kezd, kínai figurából, Pedro talál be, 1-0.minimális csúszással kezdődik az összecsapás.a Szegedi Volán egykori kapusa, Oláh Zoltán múlt csütörtökön hunyt el, rá emlékeztek a mérkőzés előtt.a mezőkövesdiek mindösszesen 12 játékossal érkeztek Szegedre.a szegediek eddig 15 főt írtak be a meccskeretbe. Mario Sostaric és Sunajko Stefán a lelátón egyelőre, Nik Henigman biztosan nem lép pályára.a csapatok már a pályán melegítenek.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból, ahol 25 perc múlva a Magyar Kupa négyes döntőbe kerülésért lép pályára MOL-PICK Szeged a Mezőkövesd ellen.



Korábban írtuk:

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata izgalmas mérkőzésen 29–28-as győzelmet aratott a szlovén Celje otthonában a Bajnokok Ligája B csoportjának 11. fordulójában. Nincs idejük a pihenésre Bánhidi Bencééknek, ugyanis tegnap hajnali hazaérkezésük után ma 17 órakor már újabb fontos meccs vár rájuk. A magyar kupa negyeddöntőjében a Mezőkövesdet látják vendégül 17 órától az újszegedi sportcsarnokban.Nem volt erre igazán példa az elmúlt években, most azonban már a negyeddöntőben csatlakoznia kell a kupa küzdelmeihez a két magyar sztárcsapatnak, a MOL-PICK Szegednek és a Telekom Veszprémnek.A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, így amennyiben nyer a Szeged, akkor ott lehet a négyes döntőben, amelyet április 6–7-én rendeznek a debreceni Főnix-csarnokban. Ez lesz sorozatban a negyedik év, amikor a hajdúsági városban rendezik meg a férfi kézilabdacsapatok magyar kupa négyes döntőjét.A 2018–19-es szezonban a MOL-PICK Szeged már mindkét mérkőzését lejátszotta a Mezőkövesddel. Természetesen mindkettőt magabiztosan megnyerték a Tisza-partiak. Szegeden 40–25-ös, Mezőkövesden 36–30-as sikert aratott Juan Carlos Pastor együttese Buday Dániel csapata ellen.