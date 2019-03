A MOL-PICK Szeged ismét legyőzte a Veszprémet

Lesz-e szegedi tánc vasárnap? Csapó Attila vezérszurkoló és Stefán Sigurmannsson szeretne győzelmet ünnepelni. Hudi Dániel karikatúrája

Várakozás



Juan Carlos PASTOR, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője

– Egy rangadó mindig más, most mi képet kaphatunk arról, hogy hol tartunk, így számunkra fontos a győzelem megszerzése. Jól jön, hogy csak egy meccsre kell koncentrálnunk, így készülhetünk, volt időnk a frissítésre is, mert a húzós február mentálisan sokat kivett a fiúkból. Nagy szükségünk lesz a szurkolóinkra, akik mindig hatalmas erőt adnak nekünk, ők fontos részei a klubunknak, velük érhetünk el sikereket.



Mirko ALILOVIC, a MOL-PICK Szeged kapusa

– Minden nagy meccset imádok, így azt is várom, hogy telt ház előtt kifussunk a pályára azokkal a srácokkal szemben, akikkel hét évig együtt játszottam. Rengeteg barátom van az elmúlt esztendőkből. Ez a legnagyobb magyar rangadó, de az elmúlt években a világ egyik legnagyobb rangadójává nőtte ki magát a Szeged–Veszprém találkozó. Itthon nem veszíthetünk ellenük, felelősséggel tartozunk a szurkolóinknak, hogy Szegeden tartsuk a két pontot.

Férfi kézilabda NB I, 20. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok. Vezette: Andorka, Hucker.Alilovic - Sostaric 6, Maqueda 1, Bombac 2, Bánhidi 3, Zsitnyikov 4, Källman 2.Sego (kapus), Gaber 1, Sigurmannsson 3/1, Blazevic, Canellas 1, Balogh 2, Bodó.Juan Carlos Pastor.Mikler - Gajic 3, Nagy L. 3, Blagotinsek, Mackovsek, Terzic, Manaszkov 5/1.Lékai 2, Nilsson 2, Nenadics, Tönnesen, Mahé 3/1, Ilics 5.David Davis.2/1, ill. 3/2.6, ill. 10 perc.VÉGEManaszkov a szélről, Sego! Gajicsé az utolsó gól, 25-23. VÉGEKällman fut be a szélről, bepattintja Mikler mellett, 24-21. Sostaric kap kétperces kiállítást. Ilics lövésébe csak beleérni tud Sego, 24-22. Bánhidi szakad le a védőjéről, Bombac adja is a labdát, 25-22.időt kérnek a vendégek, kettő perc és negyvenkilenc másodperc van hátra a meccsből. Ilics a kapufára, talpon az egész csarnok! A Szeged is időt kér, kettő perc és tizenhárom másodperc áll még rendelkezésre.Nilsson lövését hárítja Sego. Balogh cselei után, 23-21.Ilics tarthatatlan, 22-21.újabb veszprémi büntető, most Mahé áll oda, belövi, 21-20. Zsitnyikov játssza magát tisztára, 22-20.Sostaric ziccerben, 21-19.Balogh húzza fel a rövid felsőbe, 20-19. Manaszkov húzott lövéssel próbálkozik hetesből, de Sego megfogja!!! "Marin Sego, Marin!" - hangzik a lelátóról.Bánhidi kiharcolja, Sigurmansson mellé lövi a hetest. Tönnesen megy bele Blaazevicsbe, majd nem adja vissza a labdát, amiért kis hezitálás után két percet kap.Lékai talpról, Sego kiüti.Sostaric nem bír Lékaival, 19-19. Bombac ad nagy labdát Bánhidinak, de vég Mikler.Blagotinseket állítják ki. Zsitnyikov és Bombac passzolgat egymás között, a fal előtt, előbbi lő gólt végül, 19-18.Lékai zár Ilicsnek, 18-18.Ilics magabiztosan, 17-17. Időt kér a Szeged. Érkezik a hazai kapuba Sego. Bombacsról lemaradnak, 18-17.Nagy bevágja középrő, 16-16. Sigurmannsson válaszol rögtön, 17-16.Mahé ellépi, érvénytelen a gólja.Balogh bele Mikler kezébe.Mahé viszi be lendületből, 16-14. Elveszik a labdát a Szegedtől a sporik, Manaszkov rohan, hát mögött lő, 16-15.Sostaric a jobbszélről, 16-13. Időt kér a Veszprém.Mahé rossz passza után támadhatnak a hazaiak. Szabaddobás. Manaszkov labdát szerez. Ilics tarthatatlan, ziccer, Alilovic óriásit véd!!!Canellas talpról, mellé.Nagy Alilovic lábai között, 15-13.Bodó lövését kiüti Mikler Hátul javít, labdát szerez, Sostaric pedig végigviszi, 15-12.a Veszprém majd a Szeged is eladja, Nenadics labdavezetésébe csúszik hiba, támadhat a PICK.Canellas talpról, Mikler hárít, de Manaszkov lábát éri a labda. Sigurmannsson a balszélről, 14-12.jól védekezik a Veszprém.Gaber viszi földre Lékait, két perc. Manaszkov most nem hibázik, 13-12.Alilovic indítja Sostaricsot, 12-11. Manaszkov mellé a szélről. Gaber szedi össze Canellas labdáját, 13-11.Bánhidi beállóból, 11-11.a vendégek kezdik a második játékrészt, Nenadics harcol ki büntetőt. Manaszkov belövi, 10-11.FÉLIDŐkét másodperc van hátra, szegedi szabaddobás, Bánhidi ráfordul, kapufa.Mahé talpról, Alilovic kirúgja. Maqueda viszont eladja elől a labdát, Gajic rohan, 10-10.Bánhidi Canellas asszisztjából, 9-9. Labdát szerez a PICK, rendezetlen fal ellen, Sostaric a szélről, 10-9.Ilics lövését hárítja Alilovic, de visszapattan a vendégekhez a labda. Mahé a kapufára, majd Manaszkov lövi be, 8-9. Szerencsével nem állnak hadi lábon.Maqueda cselez kifelé, majd dobja a hosszú felsőbe a labdát, 8-8.Gaber kap jó labdát beállóban, 7-8.Ilics a rövid felsőbe, 7-7. Canellas előtt ugranak szét, a keresztlécről a gólvonalon pattan a labda, így nincs gól.Nilsson beállóból, 6-6. Időt kér Juan Carlos Pastor. Canellas nem cifrázza túl, középkezdés után felugrik, és bevágja, 7-6.Tönnesen löki meg Maquedát a levegőben, két perc a norvégnak, jogosan.Zsitnyikov fut keresztbe a labdával ziccerig, Mikler véd, a kipattanó viszont Sostaricsé.hosszan támad a Veszprém, végül Mahé találja meg a rést a szegedi falon, 6-5.Bombac talpról a kezek alatt, mellé. Eladja a labdát a Veszprém, de a játékvezetők nekik ítélik azt.időt kér a Veszprém. Mackovsek lövését ismét védi Alilovic!Lékai cselezne Canellas mellett, szabaddobás.Bombac passza rossz Zsitnyikovnak. Mackovsek lő lendületből, Alilovic kitenyereli. Bánhidi kiszorított helyzetből, oldalháló.meleg van a csarnokban, jól jelzi ezt, hogy már harmadszorra kell törölni a padlót.Källman megszerzi, végigviszi, 6-4. Nenadics mellé.Blazevic meglöki Lékait, két perc.Sostaric védekezik jól Mackovsekkel szemben. Maqueda ugrik fel, Mikler kiüti.Källman szerez labdát, Lékai elsodorja, egy emberként ugrik fel a csarnok. Két percet kap a veszprémi irányító. Zsitnyikov veri meg lábbal a védőket, 5-4.10. perc: Sostaric a rövid alsóba, a kapufáról bemegy, 4-4.Gajic lőhet nagy szögből a jobbszélről, 3-4.Blagotinsek rántja le Bánhidit, hetes és két perc. Sigurmannsson bepattintja, 3-3.Nagy lövi telibe a keresztlécet.Mikler véd, a kipattanót Lékai elüti Källman elől, rohannak, Lékai-gól, 2-3.passzívnál fut be Manaszkov a falba, 2-2.Mackovsek gólja érvénytelen, támadhat a Szeged, jól érnek vissza a vendégek. Zsitnyikov fut keresztbe, lemaradnak róla a védők, 2-1.Mackovsek átlövését hárítja Alilovic! Bombac középről, 1-1.Nagy első lövése a kapufán csattan, majd a kipattanót belövi, 0-1. Zsitnyikov talpról, kapufa.a hazaiak kezdik a meccset, Sostaric a szélről, Mikler véd.elkészültek a képek, most már indulhat a mérkőzés. A Szeged kék, a Veszprém piros mezben játszik ma.a kezdődobás előtt a Toyota és a Lexus képviselői adják át képletesen Jonas Källmannak a nem rég átvett kocsik kulcsát.köszöntik a 2018-19-es szezon legjobb légiósát Magyarországon, Marin Segót, valamint az Év kézilabdázóját az NB I-ben, Bodó Richárdot. Az emlékplaketteket a Pick Kézilabda Zrt. elnöke, Dr. Szűcs Ernő Péter adja át.érkeznek a pályára egyenként a játékosok, először a veszprémiek, majd óriási tapsvihar közepette a szegediek.a vendégek egyelőre 14 nevet írtak be a jegyzőkönyvbe. Egyelőre még nincs bent Strlek és Marguc többek között, míg Jamali sérülés miatt hiányzik.a szegedi keretből ezúttal Stanislav Kaspárek, Nik Henigman, Pedro Rodríguez és Nagy Martin maradt ki. Ott van viszont a 16-os listán a két fiatal, Marczika Barnabás és Sunajko Stefán, valamint az elmúlt két hétbn hátsérüléssel bajlódott csapatkapitány, Jonas Källman.a szegedi szurkolók nevében köszönti a másorközlő a Veszprém szurkolótáborának vezetőjét, Gyurákovics Istvánt, aki éppen ma ünnepli 40. születésnapját.a szegedi és a veszprémi B közép is elfoglalta a helyét, először csapnak össze hangpárbaj formájában a felek.üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. Harmincöt perc múlva kezdődik az örökrangadó, a MOL-PICK Szeged - Telekom Veszprém férfi kézilabda-mérkőzés.Ez a csúcs! A Szeged–Veszprém férfi kézilabda-rangadó a világ egyik legnagyobb párharca. Két klasszis csapat feszül ismét egymásnak, telt ház lesz vasárnap délután, népes vendégszurkoló-tábor érkezik a meccsre, de a szegedi B középben sem lehet majd egy gombostűt sem leejteni.– Meccslázban égünk – kezdte a beszélgetést Csapó Attila vezérszurkoló –, azt várom, hogy a fiúk felszántsák a pályát, mi pedig, a szegedi szurkolók a lelátón teremtsünk közösen félelmetes hangulatot. Bízom a győzelemben!A héten csak erre a meccsre készült a bajnoki címvédő. Szerencsére mindenki egészséges, így a legerősebb kerettel gyakorolhatott Pastor mester.Egyre több szerepet kap a csapatban az izlandi válogatott balszélső, Stefán Sigurmannsson, aki rendszerint biztos kézzel értékesíti a hétmétereseket. Kíváncsiak voltunk rá, mit vár a Veszprém elleni rangadótól.– Készen állunk a derbire, az egész csapat nagyon várja már, hogy elkezdődjön a mérkőzés – avatta be lapunkat a közvetlenségéről ismert 28 éves játékos.– A Veszprém ellen mindig különleges érzés játszani, ahogy elhangzik a kezdő sípszó, elillan az ember fáradtsága is – tette hozzá.Mint mindig, most is nagyszerű összecsapást rendeznek majd az újszegedi sportcsarnok tömött lelátói előtt.– Jól edzettünk egész héten. Az lesz a dolgunk, hogy mindent kiadjunk magunkból vasárnap délután – fogadkozott a Veszprém elleni bajnoki meccs előtt Sigurmannsson.A meccset az M4 Sport élőben adja, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.