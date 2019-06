A MOL-PICK Szeged játékosa hetekre elfelejti a kézilabdát

Bodó Richárd már nagyon várta, hogy kisfiával, Bencével és párjával, Vivivel elkezdődjön a szabadság. FOTÓ: MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG

Vasárnap este 32–29-re nyert a magyar férfi kézilabda-válogatott Eb-selejtezőn az olaszok ellen. Bodó Richárd számára ez volt az idény utolsó meccse. A MOL-PICK Szeged balátlövője remekül zárta a meccset, az ő két gólja biztosította be a mieink sikerét.– Nem volt egyszerű lejátszani ezt a számunkra már tét nélküli meccset – kezdte a beszélgetést Bodó Richárd –, mert főként nekünk, akiknek a magyar bajnokság mellett a nemzetközi porondon is rengeteg meccset kellett játszanunk, már kicsit fejben máshol jártunk. Vitt előre a testünk, fizikailag nem is volt gond, de mentálisan már fáradtak voltunk. Talán ez érthető, hiszen én szegedi mezben több mint ötven meccset játszottam, és még ott voltak a válogatott fellépései. A lényeg a győzelem, ez a fiatal, teljesen átalakult magyar válogatottnak volt fontos, mert minden siker önbizalmat ad a folytatáshoz. Az mindenképpen pozitívum, hogy veretlenül, az élen zártuk a csoportküzdelmet. Persze, adódtak hibák, de ezeket, ha sokat játszunk és edzünk, akkor javítani tudjuk, és jóval erősebbek leszünk.Hétfő óta a pihenés játssza a főszerepet, ismét a családjával lehet a mátészalkai születésű sportoló. A MOL-PICK Szeged július 21-én kezdi el a felkészülést, addig tart a szabadság.– Az első hetekben csakis a család kerül előtérbe. Főszerephez jut a kisfiam, Bence. Sokat leszünk együtt, végre lesz időnk egymásra, mert igazán húzós volt az idény. Mivel a kisfiam még nagy kicsi, így nagy utazásokat nem tervezünk, csak országon belül mozgunk. Családlátogatás, kisebb kirándulás, szórakozás fér bele a pihenőbe. Néhány hét múlva viszont el kell kezdeni edzeni, így napi szinten kell majd mozogni. Juan Carlos Pastor vezetőedző és Bubori Kornél erőnléti edző is úgy engedett el bennünket, hogy edzéstervet kaptunk, hogy mit kell majd a szabadság alatt elvégeznünk. Ezt mindenki komolyan veszi, hiszen a felkészülés kezdetekor Szlovéniába utazunk, Roglán pedig kemény dózist kapunk. Ott nincs kecmec, kell a jó állóképesség, hiszen hosszú lesz a következő szezon is. Sajnálom az idei idény végét, mert nagyon szép volt sokáig. Mindenből tanulnunk kell, így a vereségekből is. Jövőre még tapasztaltabbak leszünk, és hiszek abban, hogy komoly sikereket érhetünk el, visszahódítjuk a bajnoki címet, és elérjük azt a célt, hogy ott legyünk Kölnben, a Bajnokok Ligája négyes döntőjében – zárta a beszélgetést Bodó Richárd.