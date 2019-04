A MOL-PICK Szeged tehetsége először volt kezdő, bravúros védésekkel hálálta meg a bizalmat Nagy Martin

Nagy Martin boldogan pacsizott a MOL-PICK Szeged-szurkolókkal. Fotó: pickhandball.hu

„Martin! Martin!" – zengte a lelkes B-közép a MOL-PICK Szeged–Vecsés NB I-es férfi kézilabdabajnokin. A szegedi együttes kötelező győzelmet (38–24) aratott a sereghajtó ellen. A meccs örökre emlékezetes marad a tehetséges szegedi kapus, Nagy Martin számára.– Nagyon régen védhettem hazai környezetben – nyilatkozta a juniorválogatott játékos –, sérülésem miatt hosszú ideig nem tudtam játszani. Hatalmas élmény volt számomra a szombati meccs, nagyon örülök annak, hogy Pastor edző bizalmat szavazott nekem. Az pedig, hogy kezdő kapusként kaptam szerepet, méghozzá 60 percig, minden álmomat felülmúlta.A meccs után Juan Carlos Pastor is megdicsérte Nagy Martint, a spanyol szakember kiemelte, hogy Nenad Damjanovics kapusedzővel rengeteget edzenek, és ennek az eredménye egyre jobban látszik a játékoson.– Elfáradtam, hiszen még a nagyok között sohasem voltam 60 percig a kapuban. Az első védés megnyugtatott, ehhez kellettek a társak is, és ebből erőt merítettem. Mindig felemelő érzés hallani, amikor a szurkolók a nevemet skandálják, ez még nagyobb munkára ösztönöz, mert tisztában vagyok vele, hogy sokat kell még fejlődnöm, de ez a meccs most nekem nagyon sokat jelentett.