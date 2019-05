A mórahalmi Puhalák Szidónia harmadik BL-címére tör a Győrrel

Program



Női kézilabda Bajnokok Ligája, négyes döntő, elődöntők, szombat, 15.15: Vipers Kristiansand–Győri Audi ETO KC. 18 óra: Metz Handball– Rosztov-Don. Vasárnap, 15.15: bronzmérkőzés. 18 óra: döntő.



A budapesti esemény összes találkozóját élőben közvetíti a Sport 1.

Puhalák Szidónia és a Győr triplázásra készül. Kétszer már átélhette a győzelmet Budapesten. Fotó: Győri ETO KC

EHF-kupa-döntőt játszik a Siófok



A győri női kézilabdacsapat mellett a Siófok KC-ra is fontos összecsapás vár szombaton. 20.30-tól (Sport 1) az EHF-kupa döntőjének visszavágóján a dán Team Esbjerget fogadják a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. A párharc első találkozója 21–21-es döntetlennel zárult Dániában.

Sorozatban negyedik Bajnokok Ligája négyes döntőjére készül a négyszeres győztes Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata, valamint zsinórban harmadszor ülhetnének fel Európa trónjára a Papp László Budapest Sportarénában, amennyiben sikeresen veszi a magyar csapat a norvég Vipers elleni elődöntőt, majd a finálét az orosz Rosztov-Don vagy a francia Metz ellen.– Küzdős, hajtós hétvégére számítok, mert nagyon jó mezőny jött össze – kezdte a három másik csapat rövid jellemzését a Győr mórahalmi származású balszélsője, Puhalák Szidónia. – Elődöntős ellenfelünk, a Vipers az év meglepetéscsapata, összeszokottan, teher nélkül érkeznek Budapestre, mivel ők már a négyes döntőbe jutás miatt is elképesztően boldogok. A Rosztov-Donnak jó játékosai vannak, és kiváló edzője, míg a Metz csapatként most érett össze – mondta röviden, majd részletesebben kitért a norvég együttesre. A csoportkör során otthon 33–29-re, idegenben 33–26-ra győzött a címvédő a Vipers ellen.– Semmit nem jelent, hogy játszottunk velük, azonkívül, hogy friss anyaga van mindkét félnek készülni a másikból. Egészen biztosan jobban odateszik majd magukat, egy elődöntő teljesen más, mint a csoportmeccs. Sokkal nagyobb motivációjuk lesz – fejtegette az ellenfelek kapujába a BL-ben 13-szor betalált kézilabdázó.Ritkán számít annyira, hogy mikor lép pályára egy csapat, mint a BL négyes döntőjében, mivel itt 24 órán belül kétszer kell kiválóan teljesíteni ahhoz, hogy megnyerje a trófeát. A két elődöntőt ma 15.15-től és 18 órától játsszák. Vasárnap ugyanezek az időpontok, előbb a bronzmérkőzést, majd a döntőt rendezik meg.– Sokat számít, mert amennyiben döntőbe jutunk, néhány órával több jut regenerálódásra, ami rendkívül fontos. Csapatszinten örülünk, hogy miénk az első meccs – utalt ezzel arra a 22 éves játékos, hogy az elmúlt két szezonban mindkétszer hosszabbítás után hódította el a trófeát a Győr. – Jobb lenne a szívünknek is, ha rendes játékidőben nyernénk végre döntőt, de ha az a kulcs, hogy hosszabbítás, akkor legyen, csak a mi nyakunkba kerüljön az aranyérem – mondta nevetve Puhalák, aki már kétszer átélhette ezt a nagyszerű érzést.A 2018–19-es idény előtt edzőt váltottak Győrben. Ambros Martin hat év után távozott, a rivális Rosztov-Don alkalmazásába állt. Másodedzője, Danyi Gábor váltotta, aki eddig nagyszerűen folytatja elődje munkáját, mivel a magyar bajnoki címet és a kupát már megszerezte, a BL négyes döntőben pedig ott van, így látszólag nagy változás nem történt az utóbbi évek legsikeresebb magyar klubcsapatánál, azonkívül, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetnek a gyors lerohanásokra Puhalák szerint.