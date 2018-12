A pályán és az egyetemen is csapatban dolgozunk - Középpontban Kerpel-Fronius Gáspár kosárlabdázó

– A Szegedi Tudományegyetem gazdálkodás és menedzsment szakára járok, tegnap éppen zárthelyit írtunk. A napi két edzés mellett nem egyszerű, de többen vagyunk a csapatból ezen a szakon, így tudjuk egymást segíteni, motiválni. Ahogy a pályán, úgy az egyetemen is csapatban dolgozunk. Ne legyen így, de közbejöhet egy sérülés, gondolni kell a kosárlabda utáni életre is, bár mindig is ebben gondolkodtam. Később szeretnék sportmenedzserként is tanulni, egy klub vezetőségében el tudnám magam képzelni, de még van időm.– Nagyon jól jött a pihenő, visszakaptuk Juhos Leventét is, illetőleg tudtuk rendezni a sorainkat. Ebben a három hétben a fizikális dolgokra is hangsúlyt fektettünk, de a héten már csak a Jászberényre koncentrálunk.– Érezhetők a vereségek, ez természetesen nem tesz jót, amikor zsinórban elmaradnak az eredmények. Nincs gond, megbízunk egymásban, valamint Andjelko Mandics vezetőedző elképzeléseiben. Biztos vagyok benne, hogy decemberre összeáll a játékunk, teljes csapattal az elkövetkezendő meccsekből meg fogunk nyerni párat. Tisztában vagyunk vele, hogy van rajtunk nyomás, de nem szabad, hogy ez negatív irányba vigyen bennünket.