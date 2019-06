A pécsi öregfiúk színeiben játszott Dárdai ellen a szegedi Lehota István

Lehota István (pirosban) kapura tör, Dárdai (balról), ifjabb Dárdai és Király között.

Fotó: Facebook/Kurdi József

Az egykori nb I-es labdarúgó Életrajza



Lehota István 1963. július 15-én született Kiskőrösön. 1986. augusztus 16-án a Dunaújvárosi Kohász csapatában mutatkozott be az élvonalban. 1988 és 1991 között a Pécsi MFC játékosa volt, ahol magyarkupa-győztes és bajnoki bronzérmes lett a csapattal. 1991 és 1993 között a Veszprém együttesében szerepelt. 1994 és 1997 között a Stadler játékosa volt. Utolsó élvonalbeli mérkőzésén, 1996. november 30-án csapata a Csepel ellen 1–1-es döntetlent játszott. Utána futballozott Szegeden, Tápén, Kiszomboron, Balástyán és Deszken.

Lehota István három évet futballozott Pécsett az NB I-ben, így nem csoda, ha tagja lett az idén hivatalosan megalakult és bejegyzett Pécsi Öregfiúk Egyesületnek.– Voltunk már Kecskeméten teremben és nagypályán, most pedig jött az egyesülettől az e-mail a Dárdai Team elleni mérkőzésre – mondta Lehota.– Két éve hunyt el idősebb Dárdai Pál, és idén először rendeztek az emlékére gálameccset. A fia, ifjabb Dárdai javaslatára jött össze a találkozó, aki a Dárdai Teambe olyan játékosokat hívott meg, mint Szélesi Zoltán, Lőw Zsolt, Fehér Csaba, Király Gábor, Csoboth Kevin, illetve a két kisebb fia. Én sem voltam lassú, de a 17 éves Márton a föld felett járt, és technikailag is tökéletes. Bár a második félidőben Dárdai és Fehér átállt hozzánk, simán nyert a másik csapat 7–1-re. Végletekig kijátszott gólokat kaptunk, főleg a fiatalok révén, mi pedig Fehér félpályáról az ifjabb Királynak beívelt góljával szépítettünk.Lehotának van emléke az idősebb Dárdairól is.– Nem sok mérkőzést játszottunk együtt. Arra emlékszem, hogy 1988-ban a totóbotrány miatt 37 évesen Somberekről visszahívták az NB I-es csapatba. A juniorokkal és például vele kiegészülve is megvertük 2–0-ra az Újpestet – nyilatkozta Lehota.Az egykori villámgyors szélső a Péccsel 1990-ben magyar kupát (MNK-t) nyert, gólt is szerzett a Honvéd ellen 2–0-ra megnyert fináléban, majd játszhatott a KEK-ben az angol Manchester United ellen.– Kevesen tudják, de a Heysel-tragédia utáni eltiltás miatt az angoloknak nem volt értékelhető eredményük, így mi voltunk ellenük a kiemeltek. Manchesterben a 19. percben már 2–0-ra álltunk, végül ennyi maradt, majd Pécsett egészen a hajráig 0–0 volt, akkor rúgtak egy gólt az angolok. Kettős vereség volt, de nem játszottunk alárendelt szerepet a KEK-et később megnyerő Manchesterrel szemben – mondta Lehota.