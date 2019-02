A Super Bowl után is lesz futball-láz: a bajnokságban indul a feljutásra hajtó Guardians

Gyorsak és kemények. Fotó: Szabó Dávid

A piros mezes CFS Guardians edzéseire Csongrád megye több városából és településéről járnak. Fotó: Szabó Dávid

A CFS Guardians alapszakasz programja



Március 17.: Jászberény Wolverines–CFS Guardians.

Április 14.: CFS Guardians–Miskolc Renegades.

Április 21.: Diósd Saints–CFS Guardians.

Május 19.: CFS Guardians–Kaposvár Hornets.

Május 26.: Rebels Oldboys–CFS Guardians.

Június 16.: CFS Guardians–VSD Rangers.

Továbbjutása esetén június 30-án elődöntőben, július 13-án pedig fináléban szerepelhet a CFS Guardians.

Várakozás

Németh Márton, a Budapest Cowbells szegedi játékosa

– Az idei Super Bowl párosítása szinte garantálja az izgalmas mérkőzést, amely szerintem csak az utolsó percekben dől majd el. A New England Patriots szeretné minél tovább pályán tartani Tom Bradyt, míg a Los Angeles Rams ponterős és változatos támadójátékát szeretné érvényesíteni. Utóbbi terv összejöhet, ha Bradyre nyomást tudnak gyakorolni.

A tavalyi Super Bowl előtt számoltunk be arról, hogy a Szeged Sentinels és a Makó Rednecks egyesül . Az így megalakult CFS Guardians amerikaifutball-csapat azóta remek erőfelmérőkön van túl: első találkozóján a Dunakeszi Rangers ellen komoly hátrányból felállva nyert (38–14), majd a Kaposvár Hornets felett diadalmaskodott magabiztosan (46–22), végül egy salgótarjáni jótékonysági tornán harmadik lett, ráadásul a bronzmérkőzésen az élvonalbeli Eger Heroest győzte le. A több első osztályú együttest felvonultató eseményen a Guardianst erősítő Hansel Botondot választották a gála legjobb támadójátékosának.Tavaly már a csapat kitűzte célul a harmadosztályban való indulást, ilyen eredmények után pedig papírforma volt, hogy idén meg is valósítja: március 17-én Jászberényben debütál a bajnokságban, majd április 14-én jön az első hazai meccse.– VMakón és Szegeden, vagyis az Erdei Ferenc téri Sporttelepen és a Felső Tisza-parti stadion fű 2-es pályáján is lesznek bajnoki mérkőzéseink. Az első hazai meccsünkön különleges, dupla derbivel készülünk, hiszen előttünk a Fit World HungaroSun Gorillák rögbicsapata is játszik egy bajnokit – árulta el Baranyi Ernő, a CFS Guardians vezetőedzője. – Nem szeretnénk nyomás alá helyezni a srácokat, de az eddigi eredményeink tényleg olyan biztatóak, hogy már idén meglehet a feljutás. Ehhez a döntőbe kell jutnunk, az első két helyezett indulhat jövőre a másodosztályban.Már több mint 50 játékosa van a klubnak, Csongrád megye városai mellett több kisebb települést is képviselnek a csapattagok, illetve a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatói közül több német és egy nigériai „légiós" is erősíti a Guardianst. Nagy Róbert a védők, Tóth Gábor a támadók felkészítéséért felel, Romák László pedig a támadófal trénere.A játékosok többsége az egyetemista korosztályt képviseli, a legidősebb játékos 38, a legfiatalabb pedig 14 éves. Egyre több tinédzsert vonz a sportág, így a klub minél előbb szeretne juniorcsapatot alakítani.A magyar idő szerint hétfő hajnalban 0.30-kor kezdődő 53. Super Bowl kapcsán megkerestünk egy szegedi játékost, a 2014-ben a magyar élvonal legjobbjának választott Németh Mártont, keretes írásunkban olvashatják előzetes véleményét az NFL nagydöntőjéről.