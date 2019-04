A Szeged-Grosics Akadémia nyerte a megyei rangadót az NB III-ban - eredmények

Megyei rangadót játszottak az NB III Közép csoportjában húsvét vasárnap: a Szeged-Grosics Akadémia az első pillanattól kezdve uralta a mérkőzést Hódmezővásárhelyen, és hamar előnybe is került, miután egy beadást követően Andorka volt ismét eredményes. A folytatásban Oláh növelte Joao Janeiro csapatának előnyét, majd a szünet után Germán Tamás ugyan elhibázott egy tizenegyest, de a Szeged-GA győzelme így sem forgott veszélyben - és mivel a Szentlőrinc döntetlent játszott a Szekszárd ellen, növelte előnyét a tabella élén.A SZEOL SC ellen többek között Remili Mohamed is pályára lépett a Paks II.-ben: a kiesés elöl menekülő paksiak éppen a rutinos középpályás góljával szereztek vezetést egy eladott labda után, majd Kozics tekerésével még az első félidőben sikerült egyenlíteni. A szünet után Horváth Péter a kapufát találta telibe, és hiába akadt több ígéretes lehetősége is a szegedieknek, csak egy pontot szereztek.A Makó elrontotta a második félidő első tíz percét: az ekkor bekövetkezett rövidzárlat a hagymavárosiak meccsébe került, így ismét pont nélkül maradtak, és egyre nehezebb helyzetben vannak.Hódmezővásárhely, 300 néző. Vezette: Katona Balázs (Marozsi Gábor Bence, Topálszki Szabin).HFC: Krnács - Jankelic, Huszár, Szabó Cs., Mezei, Szabó M. (Vass A., 51.), Katona, Povázsai, Hrabovszki (Gyüre, 82.), Bódai (Bartyik R., 70.), Csordás. Csere: Varga G., Tóth J., Darida, Vass A., Bartyik R., Gyüre, Rácz D. Edző: Szűcs Róbert.Szeged-GA: Alekszics - Achim, Farkas M., Tóth G., Pászka, Oláh G., Zvara (Erdei, 76.), Cigan (Bata, 85.), Germán, Andorka (Hegedűs, 88.), Popin. Csere: Szántai, Hegedűs, Coroian, Zabari, Manga, Erdei, Bata. Edző: Joao Janeiro.Gól: Andorka (5.), Oláh G. (23.), Szabó Cs. (88., öngól).Sárga lap: Huszár (37.), Jankelic (61.), Csordás (91.), ill. Farkas M. (58.).Labdarúgó NB III, Közép csoport, 24. forduló. Paks, 150 néző. Vezette: Sipos Tamás (Imrő János, Révész Csilla).Paks II.: Szabó B. - Bognár, Lőrincz (Molnár D., 78.), Kiliti, Remili, Vági (Szalai, 84.), Opavszky, Adamcsek, Berdó, Nagy Á., Süvöltös (Pál, 59.). Edző: Tököli Attila.SZEOL SC: Leindler - Tomisics (Góra, 81. -), Gajág, Gál, Grünvald - Forró, Kozics, Pócs - Makszimovics (Horváth P., 63.,), Kalmár, Kéri. Szakmai igazgató: Halkó Pál.Gólszerzők: Remili (27.), ill. Kozics (42.).Sárga lap: Kozics (65.).Dunaharaszti, 100 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Zahorecz Roland, Belicza Bence Péter).Taksony: Iváncsics - Meiszter, Hesz (Tóth Gy., 51.), Bene (Kozári, 81.), Szilágyi M., Szemán, Patály (Molnár M., 71.), Balogh A., Wágner, Reznek, Sárossy. Csere: Szűcs L., Parázs, Kozári, Galambos, Győri, Tóth Gy., Molnár M. Edző: Szabados Tamás.Makó: Füstös - Tamaskó, Lászik, Zsoldos (Juhász, 58.), Kóródi, Podonyi (Bány, 71.), Magyar, Lipták (Tóth T., 77.), Széll, Gémes, Busa. Csere: Garamvölgyi, Juhász J., Grecsó, Tóth T., Bány. Játékos-edző: Magyar György.Gól: Szilágyi (55., 64.), Patály (48.).Sárga lap: Sárossy (45.), Wágner (68.), Meiszter (76.), ill. Zsoldos (40.).