A Szeged SZTE közel állt a bravúrhoz Egerben

Eger–Szeged SZTE 9–7 (2–1, 2–1, 4–2, 1–2)

Női vízilabda OB I, rájátszás az 5–8. helyért, 1. mérkőzés. Eger, 150 néző. Vezette: Marnitz, Tóth.

Eger: Horváth – KATONA, Ráski 2, Miklós 1, Tóth 1, Bódi 1, Mchunu 3. Csere: Molnár, Pulyblank, SZŰCS 1, Szilágyi. Vezetőedző: Biros Péter.

Szeged SZTE: TRIFÁN – Árkosy 1, Lengyel A. 1, Rácz, Damnjanovics, Lengyel D. 2, TÓTH 2. Csere: Botka 1, Ádám. Vezetőedző: Varga Tamás.

Gól – emberelőnyből: 5/0, ill. 7/2.

Ötméteresből: 4/3, ill. 4/2.

Kipontozódott: Miklós.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 az Eger javára.



Három gólnál nem volt nagyobb különbség a találkozón, egy-két találatnyi különbségre többször felzárkóztak a nagyon összeszedetten játszó Tisza-partiak, a jóval esélyesebb hevesiek végül csak azzal nyertek, hogy pár szegedi figyelmetlenséget kíméletlenül kihasználtak.



Varga Tamás: – Nagyon jó meccset játszottunk. Ellenfelünk fáradtabb volt a Duna-liga-szereplés miatt, és Szilágyi Dorottya hiánya is látszott a hazaiak játékán. E tényezők miatt is lett volna esélyünk a győzelemre, amihez az alapokat hoztuk is, hiszen remekül védekeztünk, a kapusteljesítményünk is dicséretes volt. Sőt, a lefordulásaink is megvoltak, de két alkalommal nem vettük észre, hogy kijött a kapus, vagyis csak üres kapuba kellett volna lőni. Kihagytunk két ötméterest is, így nem túlzás azt mondani, hogy a hosszabbítás kiharcolása benne volt a pakliban. Sok ajándékot adtunk az Egernek.