A szegedi Banda Árpád közel állt a bravúrhoz Minszkben

A szegedi Banda Árpád a legjobb 16 között esett ki az Európa Játékokon. FOTÓ: MAGYAR ÍJÁSZ SZÖVETSÉG

Az első két kört remekül vette, és jutott be a legjobb tizenhat közé, ahol holland riválisa, Steve Wijler volt az ellenfele. Döntetlennel indult kettejük csatája, majd Wijler nyert, így 3-1-re ellépett. Összekapta magát a 24 éves magyar sportoló, előbb egyenlített, majd újabb szettet nyert már 5-3-ra vezetett. Rutinos riválisának azonban nem remegett meg a keze, a fontos játékot hozta, így 5-5 lett kettejük eredménye. Következhetett a szétlövés. Wijler kilencest lőtt, Banda csak nyolcast, így számára véget ért a verseny.- Ellenfelem jóval több versenyen áll rajthoz, mint én, ami döntőnek bizonyult. A kavargó szél sem volt velem, ennek ellenére nem vagyok szomorú, mert jó eredményeket értem el, persze tudom, lehetett volna még jobb is, de most ennyire voltam képes – nyilatkozta Banda Árpád.