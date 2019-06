A szegedi létesítmény 60. évfordulóját ünnepelték - Boldog szülinapot, vízitelep!

60 év. Hat évtized. Nagyjából két emberöltő. Bárhonnan is nézzük, nagyon sok idő, amely alatt több generáció nő fel.És ez a sok korosztály láthatta, miként jutott el a szegedi Felső Tisza-parti vízitelep jelenlegi állapotáig. Egy kétszintes, nyitott, alul hajótárolót, felül öltözőket magában foglaló épületként indult, aztán fokozatosan fejlődött az 1959. nyarán átadott állapotából. Jöttek az árvízek (1970, 2000, 2006), amelyek alaposan próbára tették, de mindig új életre kelt, akármeddig is ért a Tisza a belső épületben, akármennyi kárt is okozott az amúgy kedves folyó a ma már modern létesítményben.Közben pedig a generációk jöttek, mentek – de inkább még mindig jönnek azok, akik beleszagoltak az öltözőbe, megérezték a felkelő nap simogatását, a Tisza illatát. Rendszeresen visszatérnek a létesítménybe, amely immár hatvan évet élt meg.Az NKM Szeged által szervezett 60. születésnapon az egyik oldalon a létesítménnyel egy idős, vagy még idősebb egykori sportolók, vezetők (Vass György, Sebesvári Mihály, Csonka Gábor), a másikon a közelmúlt kajakos, kenus, evezős kiválóságai (Storcz Botond, Páger Zoltán, Dani Zsolt, Ambrus Attila, Jakócs György, Petrovics Máté, Börcsök Balázs, Molnár Péter), egy újabb sarokban pedig a jelen sztárjai (Kárász Anna, Birkás Balázs, Nádas Bence) beszélgettek – eljöttek, hogy ünnepeljenek.- Nagyon jó érzéssel állok most itt az ünneplők előtt – mondta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnöke. – Talán még ennél is jobb volt a bejárattól idáig eljutni, hiszen rengeteg ismerős arccal találkoztam. Ez a találkozás sok-sok emléket hozott vissza még abból az időből, amikor kajakoztam, amikor edző voltam, amikor együtt éltük meg a nagy csatákat a vízparton. Ha körülnézek, egy nagy családot látok, ahol mindenki tiszteli és szereti a másikat. Csak ez az egység viheti tovább a siker útján a klubot, a vízitelepet.Pörögtek a képek a kivetítőn világbajnokságokról, olimpiákról, amelyeken Hingl László, Csapó Géza, Svidró József, Darvas József, Petrovics Kálmán, Douchev-Janics Natasa, Vajda Attila, Haller Ákos, Hüttner Csaba (a lista egyáltalán nem teljes) sikereit láthattuk.Ezek az eredmények, az olimpiákon szerzett öt arany-, három ezüst- és két bronzérem is megmutatta, hogyan lehet eljutni a világháború által feldúlt területről a sikeres jelenig. Hogy hogyan? Az NKM Szeged VE elnöke, Szentkereszty Ákos jól foglalta össze: kitartással, egymás és a víz iránti tisztelettel, szeretettel. A vízitelep egyként testesíti meg mindezt.