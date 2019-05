A szülőknek meg kell bízniuk a szakemberekben - Középpontban Czene Attila, szegedi olimpiai bajnok úszó

Czene Attila hasznos tanácsokat adott. Fotó: Kuklis István

– Felelősségteljes, amit az idő múlásával, és hogy apa lettem, egyre inkább érzek. Láttam a gyerekek szemében, hogy komoly céljaik vannak, többen el is árulták. Komoly dolgokról beszéltem nekik poénosan, így még inkább megjegyzik őket. Ez azért fontos, mert fiatalon én is sok tanácsot kaptam, és voltak, amelyek ugyan később, de hasznosultak.– Szülőként néha én is úgy érzem, hogy jobban tudom a megoldást. A gyerekek számára nagyon fontos, hogy a szüleik egy-egy jó szakemberben megbízzanak. Vannak persze kivételek, de a legtöbb edző rengeteg energiát fordít a fejlődésébe, ezt tiszteletben is kell tartani. Gondoljunk bele, milyen ez a gyermek szemével: az edzéseken kap intelmeket, majd otthon az ellenkezőjét állítják. A gyermek összezavarodhat. Az önbizalmára is hatással lehet, márpedig az önbizalom fontos része a versenysportnak, erről szintén sokat beszéltem. Egy tizenegy éves srácból például nehezen tudtam kihúzni a céljait, de ez nem baj, mert a szemében látszott az elszántság és a céltudatosság, csak nem merte kimondani, mert annyira szerény. Ez egy jó versenyzői alapanyag. Ha a gyerekek tekintetén látjuk a pozitív személyiséget, és megadják a tiszteletet az edzőknek és az eredményes versenyzőknek, az egy jó alapot adhat. A szülőnek csak ki kell választania a megfelelő trénert és klubot, utána pedig bízzon meg vakon a szakemberben. Az atlantai olimpiai döntőben a finn Jani Sievinen volt a legnagyobb riválisom, akinek az édesapja volt az edzője. Az eddigiek alapján érthető, hogy ezt nem tartom a legszerencsésebb felállásnak, így még inkább tisztelem azt, amit elért.– A mi nemzedékünknek komoly lökést adott a jelenlegi uszoda, amelyre a hirtelen megnőtt városi lakosság miatt is szükség volt. Most annyi a változás, hogy szerencsére jóval nagyobb igény lett a vizes sportágak iránt, ezért volt szükség erre a lépésre.