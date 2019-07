A védelmet kell megerősítenie a megyeegyben maradó Székkutasnak

Újoncként a tizenharmadik helyen végzett a megyei I. osztályban a Székkutas, amely ezzel kivívta a bennmaradást: azonban arról lehetett hallani, a csapat nem vállalja a megyei élvonalban való szereplést.

– A megyeegyre adtuk le a nevezésünket – oszlatta el a kételyeket Horváth Zoltán, a Székkutas edzője, aki egyelőre távozókról tudott beszámolni. Homoki Dorián, Huszár Lajos és Antal Krisztián a jövőben nem a csapatot erősítik, és kérdéses Nagy Milán sorsa is.



– Elsősorban a védelem megerősítésén kell dolgoznunk. Látjuk, hogy erősebb lesz a megyeegy, így célunk nem lehet más, mint a tizedik hely körüli pozíció megszerzése, de elégedettek lennénk a bennmaradással.

A székkutasiak számára július 9-én ér véget a nyári szabadság, a hathetes felkészülés első két hetében három edzés és egy edzőmeccs, majd két edzés és két tesztmeccs vár heti szinten a keret tagjaira.



– Az elmúlt egy év sokat jelent, a helyiek közül senki sem játszott még megyei I. osztályban. A B csoportban bajnoki címet nyert U19-es csapatunk közül tavasszal már beépítettük Gyöngyösi Szabolcsot és Szántó Kornélt, rájuk továbbra is számítunk. Szikszai Ádám is a felnőttekkel kezdi meg a munkát, Ha eltiltások vagy sérülések sújtanának bennünket, akkor bátran nyúlhatunk az ificsapatunkhoz – tette hozzá Horváth Zoltán.