A végére kinyílt az olló: Komló-MOL-PICK Szeged 24-34

Sport36-Komló - MOL-PICK Szeged 24-34 (13-16)

Férfi kézilabda NB I, 19. forduló. Komló, 800 néző. Vezette: Réti, Szedmák.

Sport36-Komló: Granic - Gebhardt, Obradovics 2, F. Sunajko 3, Grünfelder 2, Jerkovic 4, Wéber 3/3. Csere: Djurdjevics, Selymes (kapusok), Szkokán 1, Petricsevics, Marcsek 4, Balázs 2, Manojlovity 2, Katzirz, Hoffmann 1/1. Vezetőedző: Kilvinger Bálint.

MOL-PICK Szeged: Alilovic - P. Rodríguez 4, Maqueda 3, Gaber 4, Blazevic, Henigman 1, Bombac 2. Csere: Sego, Nagy M. (kapusok), Sigurmannsson 2/2, Bodó 7, S. Sunajko, Kaspárek 3, Bánhidi 5, Sostaric 1/1, Canellas 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Hétméteres: 5/4, ill. 5/3.

Kiállítás: 8, ill. 4 perc.



NYILATKOZATOK



Kilvinger Bálint, a Sport36-Komló vezetőedzője: - Gratulálok a Szegednek, igyekeztünk a legtovább megnehezíteni a dolgukat. A fontos meccseinkre merítünk erőt ebből, bízom benne, hogy a jövőben még jobban kézilabdázunk majd. Az elmúlt időszakban a meccsek híján sokat edzettünk, remélem ezzel együtt tovább javul a formánk.



Marcsek Gábor, a Sport36-Komló játékosa: - Óriási élmény egy ilyen csapat ellen játszani, gratulálok a Szegednek, valamint köszönjük a szurkolóinknak a kiváló hangulatot.



Juan Carlos Pastor, a MOL-PICK Szeged vezetőedzője: - Gratulálok a Komlónak a nagyon jó meccshez. Tíz napig a válogatottnál voltak a játékosaink, tegnap edzettünk először, videóztunk és mára készültünk. Ma akik többet játszottak, nem ennyit szántunk nekik, a Vardarra még nem gondoltunk. Nagyon pontatlanul játszottunk, ami a más rendszerben játszás jele. Nekünk megvan a sajátunk, amiben pontosságra van szükség, de a nemzeti együtteseknél elfelejtenek dolgokat a fiúk.



Bodó Richárd, a MOL-PICK Szeged játékosa: - Gratulálok én is a Komlónak, jó csapatot győztünk le, többször felzárkóztak, de felőröltük őket. Van időnk a Vardarra készülnünk innentől, holnap még pihenünk picit.



VÉGE



60. perc: Petricsevics lövése nem talál kaput. Fél perc van hátra a találkozóból, támad a Szeged. Nem sietnek, 10 másodperc. Gaber gólja zár, 24-34.



59. perc: Maqueda lövése becsorog, 24-33. Katzirz kap kétperces büntetést.



58. perc: szegedi labdaszerzés, Pedro mindenkinél gyorsabb, 24-32.



57. perc: Maqueda másodszor köszön be, 24-31.



56. perc: Henigman óriási gólt ragaszt a bal felső sarokba átlövésből, 23-30. Blazevic marad fent, rossz a labda neki, fut a Komló, Marcsek, 24-30.



55. perc: Gebhardt mellé a jobbszélről.



54. perc: Selymes véd a komlói ketrec előtt, míg a szegedi kapuba érkezik Nagy Martin.



53. perc: Pedro a jobbszélről, 22-29. Manojlovity egyéni megoldása után, 23-29.



52. perc: Petricsevics átlövését tenyereli ki Alilovic.



51. perc: komlói kapufa, Grünfelder ismét kipattanóból, 22-27. Bombac marad üresen, 22-28.



50. perc: Canellas sikeres átlövése a hosszú alsóba, 21-27.



49. perc: Pedro a szélről, 21-26.



48. perc: jó a szegedi blokk, marad a Kmolónál. Petricsevics fölé.



47. perc: Gaber rendezetlen fal ellen, beállóból, 20-25. Balázs-gól, 21-25.



46. perc: Bodó jobbátlövőből pókhálózza ki a hosszú felsőt, 20-24. Filip Sunajkónál fújnak belemenést.



45. perc: Kaspárek átlövése Djurdjevicsnél. Időt kérnek a hazaiak, másodszor. Alilovic hárít, Grünfelderé a kipattanó, 20-23.



44. perc: Pedróak rossz a légpassz.



43. perc: Bánhidi lerohanásból, 19-23. Sunajko Stefán szerez labdát, Canellas rohan, derékon lövi a kapust.



42. perc: passzívnál Sostaric a szélről, Djurdjevics hárít.



41. perc: Filip Sunajko, 19-22.



40. perc: Alilovic hárít átlövést, majd Bodó-bomba süvít, 18-22.



39. perc: Hoffmann hetesére jön Sego, tehetetlen, 18-20. Kaspárek a rövid felsőbe, 18-21.



38. perc: Bánhidi töri meg a kisebb szegedi gólcsendet, 17-20.



37. perc: Bánhidi tűnik el, Petricsevics az elkövető, két perc. Canellas-ziccer, fölé. Balázs lövését először védi Alilovic, a kipattanót már nem, 17-19.



36. perc: Marcsekről elfeledkezik Bodó, 16-19.



35. perc: Marcsek beállóból mattolja Alilovicsot, 15-19. Sostaric hetesét fejmagasságból rúgja ki Djurdjevics.



34. perc: Jerkovic keresi a rést a szegedi falon, nem találja.



33. perc: Sostaric hétméteresből, 14-19.



32. perc: Marcsek lövését védi Alilovic, Bánhidi a másik oldalon betlál, majd Manojlovity lerohanásból, 14-18.



31. perc: a PICK kezdi a második játékrészt, Bodó átlövésgóllal nyit, 13-17.



FÉLIDŐ



30. perc: Obradovics átlövését spárgázza ki Alilovic, majd az ellentámadást Bodó váltja gólra, 12-16. Huszonöt másodperc van hátra az első félidőből. Jól védekezik a Szeged, de Obradovics az utolsó pillanatban elereszt egy lövést, ami bevágódik a hosszú alsóba, 13-16.



29. perc: Bánhidi újabb parádés elkapása, ballal, majd jobbal betalál, 12-15.



28. perc: Wéber a kapufára lövi a büntetőt.



27. perc: ez eddig a nap gólja, Canellas asszisztját Bánhidi egy kézzel elkapja, majd estében belövi, 12-14.



26. perc: Canellas egyedül megoldja a támadást, 12-13.



25. perc: Bodó átlövésébe csak beleérni tud Granic, 11-12. Jerkovic-gól, 12-12. Sostaricsot kiállítják.



24. perc: a hazaiak is időt kérnek. Sikeres volt a megbeszélés, Jerkovic egyenlít, 11-11.



23. perc: Bodó méregből, bevarrja, 10-11. Henigmant állítják ki két percre a játékvezetők.



22. perc: lassan és körülményesen építi támadását a Komló, végül Filip Sunajko talál be testvére mellől, 10-10.



21. perc: Kaspárek Granic lábai között bepattintja, 9-10. Balázs ziccerben, mellé. Bodót blokkolják.



20. perc: Wéber hetesét majdnem kirúgja Alilovic, bosszankodik is rendesen. 9-9-es állásnál időt kér Juan Carlos Pastor.



19. perc: Balázs trafál mellé. Bodó lő óriási kapufát.



18. perc: áll a játék, mert Bodó Richárd nincs benne az online jegyzőkönyvben, közel két percig állt a játék emiatt.



17. perc: Marcsek beállóból, 8-8. Kaspárek középről, talpról, 8-9. Alilovic védi Balázs átlövését.



16. perc: Wéber másodszor büntetőből, 7-7. Bodó lendületből és talpról, nagy gól, 7-8.



15. perc: Jerkovic ver meg mindenkit lábbal középen, 6-6. Pedro a jobbszélről, 6-7.



14. perc: Bombac lő derékmagasságban, 5-6.



13. perc: hiba mindkét oldalon támadásban.



12. perc: Filip Sunajko támadja határozottan a szegedi falat Maquednál, 5-5.



11. perc: Jerkovic ziccerét kirúgja Alilovic, de büntető jön. Wéber, 4-5. Sigurmannsson ismét hibázik a szélről, véd Granic, éltetik is a hazai szurkolók.



10. perc: Alilovic véd! Grünfelder rántja le Gabert, hétméteres és két perc. Sigurmannsson, Djurdjevics kiüti.



9. perc: Henigman szerez labdát. Gaber kiharcolja, Sigurmannsson értékesíti a hetest, a kapufáról pattan be, 3-5.



8. perc: Jerkovic átlövése utat talál a hálóba, 3-3. Gaber ismét a hatos vonaltól, 3-4.



7. perc: Petricsevics a jobbszélről, Alilovic lábbal hárít. Gaber beállóból, 2-3.



6. perc: Granic jön ki az indításra, rosszul, így Maqueda üres kapuba lő, 2-2.



5. perc: Sigurmannsson a balszélről, Granic kiüti. Marad a Szegednél, újabb védés.



4. perc: Sigurmannsson büntetőből, 2-1. Blazevic blokkol, mad Jerkovic lövését véd Alilovic.



3. perc: Granic hárít, Szkokán rendezetlen fal ellen, 2-0.



2. perc: Obradovicsé a meccs első gólja, 1-0.



1. perc: a Komló kezd, Alilovic véd. Elszórja a labdát a Szeged.



17.56: megérkeztek a pályára a csapatok, először a vendégeket mutatja be a helyi műsorközlő.



17.54: énekel a hazai publikum, "Boldog születésnapot" dallal köszöntik a két ünneplőt. Szkokán Szabolcs tegnap töltötte be 24. életévét, míg ma a vezetőedző, Kilvinger Bálint az ünnepelt.



17.52: amennyiben úgy alakul, testvérek találhatják majd szemben egymással magukat. A Komlóban irányítóként kézilabdázik Sunajko Filip, a MOL-PICK Szeged magyar B-válogatott balszélsőjének, Sunajko Stefánnak a báttya.



17.48: a hazaiakat erősíti a Pick Szeged egykori játékosa, a magyar válogatott volt balátlövője, Katzirz Dávid, akire Kilvinger Bálint napjainkban már védekezésben számít. Rajta kívül egykori Tisza-parti Grünfelder Péter is.



17.40: a szegedi keretből a szakmai stáb döntése alapján Jonas Källman, Balogh Zsolt és Dmitrij Zsitnyikov maradt ki, ők el sem utaztak a csapattal a Baranya megyei városba.



17.30: még fél óra van a kezdésig, a lelátó azonban már teljesen megtelt.



17.15: üdvözöljük olvasóinkat a komlói sportcsarnokból, ahol 18 órától bajnoki mérkőzésen lép pályára a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a hazaiak ellen.