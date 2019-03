A vendégcsapatok napja volt a megyeegyben

Öt csapat is idegenben tudott nyerni a Csongrád megyei I. osztály 18. fordulójának szombati játéknapján.



A szegedi rangadót a SZVSE nyerte, miután mindkét félidőben kétszer talált be: ezzel az FK Szeged továbbra is sereghajtó. A Zsombó a szünet után döntötte el a kiesési rangadót, és nyerni tudott Székkutason - a hazaiaknak csupán a szépítésre futotta.



Az éllovas Tiszasziget a szünetre eldöntötte a lényegi kérdést, és magabiztos sikert aratott Hódmezővásárhelyen: mivel az Algyő is ezt tette az UTC ellen, így a két csapat között megmaradt a hárompontos különbség, jövő szombaton Tiszaszigeten találkozik egymással a tabella első két helyén álló csapat.



Eredmények, 18. forduló



FK Szeged - SZVSE 0-4 (0-2)

Gól: Szabó D., Végh, Vastag, Baka.



Székkutas - Zsombó 1-4 (0-0)

Gól: Kovács R. (11-esből) ill. Németh T., Mocsári D., Mihálffy Zs. (2)



Hódmezővásárhelyi FC II. - Tiszasziget 1-3 (0-3)

Gól: Almási ill. Drágity, Rutai, Kántor.



Algyő - UTC 5-0 (3-0)

Gól: Sebők, Kovács M., Bozsóki, Mészáros, Varga.



Szentes - Kiskundorozsma 0-1 (0-0)

Gól: Cseh R.



Csongrád - Bordány 0-1 (0-0)

Gól: Popovics (11-esből)