A vendégcsapatok napja volt a megyeegyben - minden eredmény itt!

Öt csapat is idegenben tudott nyerni a Csongrád megyei I. osztály 18. fordulójának szombati játéknapján.A szegedi rangadót a SZVSE nyerte, miután mindkét félidőben kétszer talált be: ezzel az FK Szeged továbbra is sereghajtó. A Zsombó a szünet után döntötte el a kiesési rangadót, és nyerni tudott Székkutason - a hazaiaknak csupán a szépítésre futotta.Az éllovas Tiszasziget a szünetre eldöntötte a lényegi kérdést, és magabiztos sikert aratott Hódmezővásárhelyen: mivel az Algyő is ezt tette az UTC ellen, így a két csapat között megmaradt a hárompontos különbség, jövő szombaton Tiszaszigeten találkozik egymással a tabella első két helyén álló csapat.A forduló kiemelt derbijén a Röszke a Makó II. együttesét fogadta. Márki Kornél szerzett vezetést, majd Szűcs Dávid növelte az előnyt. A félidő utolsó momentumaként Papdi Csaba talált a kapuba, de a bíró kezezés miatt érvénytelenítette a gólt, ám a hazai csapatkapitány később szerzett egy szabályos találatot is.Szabadnapos: Szőreg.Röszke–Makó II. 3–0 (0–0)Röszke, 150 néző. Vezette: Borbás Bottyán – jól (Soós I., Virág).Röszke: Fodor Á. 8,5 – Zsilák M. 8,5, Márki 8,5, Szűcs D. 8,5, Fehér B. 8,5(Pipicz Zs. –), Szalma G 8,5, Papdi Cs. 8,5 (Bárány –), Szücs S. 8,5, Tanács R. 8,5, Ördögh K. 8,5, Berta 8,5 (Papdi Sz. 8,5). Edző: Pördi Péter.Makó II.: Füstös 5 – Vajna 4 (Bakos 5), Csávás 5 (László 5), Horváth K. 5 (Varga 6), Herczeg 4 (Posztós 5), Frank 5, Bartucz 5, Bány B. 4, Szilvási 5, Beke 5, Giba 6. Edző: Krucsó Ákos.Gólszerzők: Márki (15.), Szűcs D. (42.), Papdi Cs. (50.).Pördi Péter: – Az első öt perctől eltekintve az egész meccsen uraltuk a játékot,a mi akaratunk érvényesült. Gratulálok a játékosoknak a mai teljesítményhez,a Makó II-nek pedig sok sikert a továbbiakban.Krucsó Ákos: – Gratulálok a Röszkének, a játék minden elemében felülmúltak minket.FK Szeged - SZVSE 0-4 (0-2)Gól: Szabó D., Végh, Vastag, Baka.Székkutas - Zsombó 1-4 (0-0)Gól: Kovács R. (11-esből) ill. Németh T., Mocsári D., Mihálffy Zs. (2)Hódmezővásárhelyi FC II. - Tiszasziget 1-3 (0-3)Gól: Almási ill. Drágity, Rutai, Kántor.Algyő - UTC 5-0 (3-0)Gól: Sebők, Kovács M., Bozsóki, Mészáros, Varga.Szentes - Kiskundorozsma 0-1 (0-0)Gól: Cseh R.Csongrád - Bordány 0-1 (0-0)Gól: Popovics (11-esből)Székkutas-Zsombó 1-4 (0-0)Gól: Kovács R. (81.), ill. Németh T. (47.), Mocsári (50.), Mihálffy (70., 76.).