A vezetőedzői posztot választotta az iroda helyett Herbert Gábor

– Fiatalnak érzem magam ahhoz, hogy egy irodában üljek sportvezetőként – árulta el Herbert, aki a 2018–2019-es idényben a ContiTech FKSE-Algyő trénereként is dolgozott.



– Felnőtt vezetőedzőként szeretnék dolgozni, amely Algyőn adott. Egy jó kihívás és gyönyörű feladat előtt állok, továbbra is a magyar és a szegedi kézilabdáért tevékenykedem – utalt jövőbeli céljaira az NB I/B Keleti csoportjában bronzérmes szakember.



Herbert Gábor 2017 nyarán került a szakmai igazgató pozícióba. – Felépítettünk egy átláthatóbb struktúrát, amelyben dolgoztunk. Ebben mindenképpen előreléptünk, ahogyan a kiválasztásban is. A sikerességeket nem érmekben és helyezésekben mérném, de kijelenthetjük, hogy Kelet-Magyarország első számú utánpótlásbázisává nőtte ki ma­­gát a PICK Szeged. Ezzel elértük a lehetőségeink határát, innentől az előrelépés kulcsa a 15 év feletti játékosok edzésszámának növelésében és a kiválasztás fej­lesztésében van – jegyezte meg Herbert Gábor, majd hozzátette, hogy a fejlettebb bázisok (például NEKA) az iskolákkal való együttműködésük miatt tartanak előrébb.



A PICK Szeged utánpótlás szakmai igazgató posztját az Orosháza egykori szerb trénere, Vladan Jordovics látja el majd július elsejétől.