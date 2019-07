A vízitelep születésnapján rendezték meg a Hanzók Örs emlékversenyt, Risztov után újabb vásárhelyi jutott ki az Eb-re

Az emlékfutam győztese Fülöp Levente (középen). FOTÓ: NKM SZEGED

A Maty-ér felújítása miatt a Tiszán rendezték meg a Hanzók Örs kajakos, kenus emlékversenyt, amely kapcsolódott a Felső Tisza-parti vízitelep 60. születésnapjához is.Az NKM Szeged versenyzőinek dobogós eredményei. MK4, gyermek, U11–12, 1111 méter: 2. Tóth Boromisza Bekes, Fodor Norbert, Hajdú András, Hajós Ádám, 3. Csomor Balázs, Csomor Bence, Veres Artúr, Kocsis-Tóth Benedek. K2, kölyök, U13–14, 1111 m: 1. Dobronoky Zalán, Gál Ádám. PC4, vegyes, gyermek, U11–12, 1111 m: 1. Gyányi Milán, Paragi Petra, Marenec-Dózsa Zétény, Ördögh Flóra, 2. Zs. Somló Zsuzsanna, Molnár-Gábor György, Dornbach Dániel, Kiss Martin, 3. Flach Diána, Molnár Lukács, Siker Rajmund, Számfira Lili. C2, vegyes, kölyök, U13–14, 1111 m: 1. Kiss Ágnes, Szarka Krisztián, 2. Kiszely Petra, Szénási Kristóf, 3. Varga Nelli, Török Péter. K2, vegyes, kölyök, U13–14, 1111 m: 3. Bakos Ágnes, Szabó Levente. TC4, vegyes, előkészítő, U8–9, 1111 m: 1. Marenec-Dózsa Z., Kása Alíz, Borbély Patrícia, Horváth Szilvia, 2. Szabó Márton, Gombos Dániel, Mamedov Bence, Molnár Csoma, 3. Horváth Zalán, Kovács Zsombor, Zsólyomi Nóra, Tóth Konrád. MK4, előkészítő, U8–9, 1111 m: 1. Kelemen Zita, Sík Balázs, Bagi Máté, Pálka Ádám. MK4, vegyes, gyermek, U10, 1111 m: 2. Nagyi Vanessza, Havass Zsombor, Klein Marcell, Csányi Bertalan, 3. Horváth-Fock Regina, Retek Viktória, Fodor Levente, Pigniczki Nimród. K1, serdülő, U15: 1. Fülöp Levente, 2. Ozsgyáni Bence, 3. Kupecz Kristóf. TC4, vegyes, gyermek, U11–12, 1111 m: 1. Fehér Levente, Balog Zsombor, Borbély Patrik, Oláh Máté, 2. Kovács Olivér, Varga Bence, Molnár Tamás, Kovács Milán, 3. Túri Zoltán, Forrai Emília, Fülöp Levente, Nagy Levente.Felkészítők: Kása Ferenc, Kása Péter, Agócs Ágnes, Czinege Zsolt, Oravecz Máté, Csamangó Attila, Pusztay István.A NICS-HSÚVC tehetsége, Szőke Zita tizenkilenc évvel Risztov Éva szereplése után az első hódmezővásárhelyi lány, aki kijutott az ifjúságiak Európa-bajnokságára. Zitát a válogatott legtöbbet szereplő versenyzőjeként összesen kilenc számban nevezte az oroszországi Kazanyban rendezett kontinensviadalra a Magyar Úszó Szövetség, így 50, 100 és 200 méter gyorson, 50 és 100 méter pillangón, valamint a 4×100-as női vegyesváltóban, a 4×100-as női gyorsváltóban, a 4×200-as női gyorsváltóban, továbbá a 4×100-as mix gyors- és vegyesváltóban indulhat. Előreláthatóan az öt váltóból négyben ő lesz a hajráember, ami nem lesz számára szokatlan feladat, mert ez a szerepe évek óta a klub színeiben is. Bán Sándor vezetőedző elmondta, mivel Szőke még jövőre is ifjúsági korosztályú marad, ezért a fő cél a nemzetközi mezőny megismerése, felmérése, és ennek megfelelően a lehető legjobb egyéni és váltó szereplés lesz. Az esemény mától vasárnapig tart.Remekül szerepelt a miskolci delfin korosztályú országos bajnokságon a NICS-HSÚVC küldöttsége. Az első napon Paku Zoltán három tehetséges tanítványa, Földesi Balázs, Oláh Ádám és Vörös Dénes mindegyik számban, amelyikben elindult, egyéni csúccsal zárt, emellett Földesi Balázs 100 méter mellen országos bajnok (1:31,99), Oláh Ádám 200 méter háton ezüstérmes lett.A következő napon Földesi Balázs 50 (42,62) és 200 (3:15,31) méter mellen is nyert. Rajta kívül Oláh Ádám és Vörös Dénes is több top 10-es helyezéssel zárt. A két nap alatt szerzett kiváló eredmények által a NICS-HSÚVC a legjobb Csongrád megyei egyesületként a 9. helyen végzett a pontversenyben.Véget értek a korosztályos utánpótlás-bajnokságok. Alábbi összeállításunkban a Csongrád megyei klubok eredményeit mutatjuk be.1. Szeged-GA B 27 25 1 1 170–14 762. Szeged-GA B 27 22 4 1 185–17 703. SZEOL SC 27 16 2 9 90–44 504. Békéscsaba UFC 27 16 1 10 100–67 495. Orosháza 27 12 4 11 91–78 406. Marosmenti UFC 27 10 2 15 75–78 327. HFC 27 10 2 15 96–138 328. DAFC Szeged 27 8 2 17 61–124 269. Gyula 27 6 2 19 45–143 2010. L-IT-SZEAC 27 0 0 27 17–227 0U15, II. osztály, délkeleti csoport1. Szeged-GA B 27 27 0 0 215 – 12 812. Szeged-GA A 27 22 2 3 196 – 30 683. Gyula 27 19 1 7 101 – 49 584. Marosmenti UFC 27 14 1 12 106 – 106 435. SZEOL SC 27 13 2 12 55 – 69 416. Békéscsaba 27 11 2 14 53 – 64 357. Orosháza 27 10 0 17 57 – 117 308. DAFC Szeged 27 8 2 17 54 – 149 269. HFC 27 4 1 22 48 – 135 1310. L-IT-SZEAC 27 1 1 25 14 – 168 41. KTE LA 30 23 3 4 85–41 722. Mol Vidi FC 30 19 2 9 87–39 593. UTE 30 15 7 8 70–52 524. Vasas KA 30 16 3 11 76–55 515. Nyíregyháza 30 15 3 12 63–49 486. Szeged-GA A 30 14 5 11 62–73 477. Budai FC 30 13 7 10 87–71 468. ZTE 30 13 6 11 52–53 459. Paks 30 13 5 12 73–78 4410. Kaposvár 30 12 8 10 51–47 4411. Gyimrót 30 13 4 13 59–57 4312. Újpest FC 30 12 7 11 83–84 4313. Pécs 30 11 6 13 43–45 3914. Békéscsaba 30 8 3 19 42–61 2715. Szolnok 30 5 0 25 33–80 1516. Szekszárd 30 2 3 25 33–114 91. Vasas KA 30 20 7 3 108–22 672. Mol Vidi FC 30 19 5 6 72–36 623. Nyíregyháza 30 18 8 4 105–36 624. UTE 30 19 4 7 97–40 615. Újpest FC 30 14 8 8 85–50 506. Paks 30 14 6 10 69–40 487. ZTE 30 13 8 9 64–48 478. Kaposvár 30 12 8 10 63–59 449. Szolnok 30 12 6 12 51–58 4210. KTE LA 30 11 6 13 58–62 3911. Pécs 30 11 5 14 67–59 3812. Békéscsaba 30 8 9 13 62–70 3313. Gyirmót 30 8 6 16 43–61 3014. Budai FC 30 6 5 19 51–85 2315. Szeged-GA A 30 6 5 19 48–104 2316. Szekszárd 30 0 2 28 19–232 21. Vasas KA 30 23 4 3 112 – 21 732. Pécs 30 22 4 4 70 – 29 703. Mol Vidi FC 30 21 3 6 76 – 30 664. Nyíregyháza 30 21 2 7 60 – 29 655. ZTE 30 15 8 7 61 – 34 536. UTE 30 15 2 13 57 – 49 477. Paks 30 13 6 11 63 – 57 458. Szeged-GA A 30 14 2 14 50 – 49 449. ÚFC 30 12 5 13 51 – 48 4110. KTE LA 30 12 4 14 38 – 46 4011. Kaposvár 30 9 3 18 51 – 78 3012. Szolnok 30 9 2 19 35 – 75 2913. Gyirmót 30 8 3 19 52 – 73 2714. Békéscsaba 30 8 1 21 38 – 70 2515. Budai FC 30 6 5 19 39 – 83 2316. Szekszárd 30 2 6 22 27 – 109 12