A vízitelepi élményeire szívesen emlékszik vissza Vajda Attila, aki egészen más hajóra cserélte kenuját - Dunaújvárosban

Ez is hajó. Vajda Attila már nem sportolóként, hanem edzőként a vízen. FOTÓ: DUNAFERR

– Elég sok minden...– Az, hogy olyan hely, ahol kajakoznak és kenuznak, ahol az ember jól érezheti magát.– Nem mindig, de a lehetőségekhez képest azért a legtöbbször jól. Hatalmas érzés volt, amikor gyerekként egész nyáron ott voltam. Beültünk a hajóba, feleveztünk a Tiszán, és az egész napot a Sárgán töltöttük. Úgy éreztem magam, mint egy nyári táborban. Eszembe jut az is a vízitelepről, hogy mennyi mindent kellett tennem azért, mennyit kellett szenvednem, hogy olimpiai bajnok legyek. Az érem egyik és másik oldala: ez a vízitelep.– Amikor kiöntött a Tisza, homokzsákokat pakoltunk, az ártérben eveztünk, de előfordult, hogy a szekrények a focipályán landoltak – jó poénnak tűnt akkor... Van élmény bőven.– Nem igazán. Már az új énem a lényeg.– Most edző vagyok, és nem az olimpiai bajnok kenus. Így szerepelek a tanítványok életében. Nem ritkán, alkalmanként találkozom velük, hanem nap nap után. Így fogadták el a jelenlétemet, így élek köztük, és már csak ezért sem érzem magamban, hogy a 11 évvel ezelőtti dolgokról kellene kattognia az agyamnak. Persze sokszor elmondom nekik, hogy mennyit kellett tenni érte, hogy ezt ők is megértsék, de ez már más korosztály, és máshogy kell hozzájuk viszonyulni, mint kellett anno magamhoz.– Magamhoz könnyebb volt, mint a gyerekekhez, éppen ezért ez komoly fejtörést okoz nekem.– Maga az élmény hiányzik, de azért, mert Szeged is hiányzik. De most Dunaújvárosban élek a feleségemmel, így egyszerűbb a helyzetünk. A város és a légköre hiányzik, ám megtaláltam a helyem.– Nagy meglepetésre nem számítok, de kíváncsian várom. Lesz pár érdekesség, mi pedig azon az úton vagyunk, amit előre elterveztünk. Aztán hogy ezt mennyire tudjuk tartani, hogy minden tökéletes legyen, más kérdés, de úgy látom, tartható.