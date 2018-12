A Zserbókirálynál megtelt a fa alja: rengeteg élménye van 2018-ból Fekete Szabolcsnak

A Fekete családnál mindenki szerepet vállal a karácsonyi készülődésben. Fotó: Frank Yvette

Az egész év egy nagy rohanás. Fekete Szabolcsnak, a kerekesszékes kézilabda-válogatott szegedi kapusának elhihetjük, rengeteg utazott meccsekre, edzőtáborokba.– Nemcsak az esztendő, de az ünnepek, a karácsony is a rohanásról szól, amikor vásároljuk az ajándékokat és a hozzávalókat a menühöz – kezdte Fekete Szabolcs az adventi koszorú mellett, majd felesége, Adrienn vágott közbe gyorsan.– Éppen ezért fontos nekünk ez az időszak. Az adventi vasárnapokon megállunk egy picit, közösen meggyújtjuk a gyertyát a koszorúnkon, majd az ünnepet együtt tölti a család, amire sajnos kevés idő jut év közben – jegyzi meg, de cseppet sem rossz szájízzel, mert párja immár 25 éve él-hal a kézilabdáért, amivel idén végre egy nagy álma teljesült.Megalakult 2018-ban a magyar kerekesszékes kézilabda-válogatott, amelynek két szegedi a tagja. Lévai Norbert mezőnyjátékos mellett Fekete Szabolcs a kapus.– Óriási élmény volt a portugáliai Európa-bajnokságon szerepelni, mert ezzel egy gyermekkori álmom teljesült. Mindig arra vágytam, hogy címeres mezben nekem is játsszák a magyar himnuszt – árulta el elégedetten visszatekintve.A tervek szerint a 2024-es párizsi olimpián bemutatják majd a nagyközönségnek a sportágat, négy esztendővel később Los Angelesben pedig már a versenyszámok között is ott lesz a paralimpián. Egyértelmű, hogy Fekete Szabolcs következő nagy célja ezen részt venni.Az ünnepek kapcsán viszont otthon is főszerep hárul rá, mivel a sok finomság közül a zserbója és az udvaron bográcsban főzött töltött káposztája legyőzhetetlen a két lány, Hanna és Flóra szerint.– Ő a mi Zserbókirályunk – mondja mosolyogva a feleség, a kisebb lány pedig bólogatva egyezik bele, míg Flóra az isteniként jellemzett töltött káposztát várja már a legjobban.– Azért Adrienn-nek nagyon fontos szerepe van. Nekem sosem sikerül vékonyra nyújtani a tésztát, így abban segít, míg bográcsozás közben időnként forralt borral lep meg a nagy hidegben, a lányok pedig a karácsonyfát díszítik – avatott be bennünket az ünnepi készülődésbe, miközben azért már a januárra gondol, amikor édesapjával Argentínában kirándul majd, ahol 18 éve cserediák volt.Mi lesz a fa alatt? Ajándékok természetesen, de élményekben sem volt hiány idén Szabolcs számára, elmondása szerint jövőre nehéz lesz überelni 2018-at.– Válogatott-edzőtáborok, Európa-bajnokság, a MOL-PICK Szeged bajnoki aranya vagy éppen a remek ősze – emlékezett vissza azokra az élményekre Fekete, amelyek ott lesznek a fa alatt, miközben a Portugáliában kapott érmét mutatta nekünk. Merthogy a negyedik helyezett is kapott emléket. Óriásit.