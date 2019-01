Ádándi-Kiss Gyula büszkén emlékszik vissza 2018-ra

Díjazottunk mindig hangsúlyozta: tanítványa alázatos munkával úgy robbanhat be az úszóelitbe, mint az elmúlt években Késely Ajna tette. Napjaink egyik legnagyobb úszótehetségéről, Ugrai Pannáról van szó, akivel edzője remek munkát végzett, ezt a 2018-as eredmények is bizonyítják.A Hód Úszó SE 14 éves reménysége az idősebbek között, vagyis az ifjúsági ob-n hat számban is döntőbe került, egyszer közel volt a dobogóhoz is, saját korosztályában pedig négy érmet, köztük két bajnoki címet szerzett a serdülő ob-n. A mindszenti versenyzőt több budapesti egyesület is csábítja, egyelőre azonban ragaszkodik Hódmezővásárhelyhez.Ezzel a felvezetéssel szólítottuk Ádándi-Kiss Gyulát decemberi gálánkon, hogy vegye át az Év legjobb Csongrád megyei utánpótlásedzőjének járó díjat, és persze hozzátettük: a város mellett edzőjéhez is ragaszkodik Ugrai Panna, akinek felkészítéséért Ádándi-Kisst a Magyar Úszó Szövetség is oklevéllel jutalmazta. Épp ezért volt meglepő fordulat, amikor megtudtuk: két héttel később elváltak a tehetség és a tréner útjai, pedig Ugrai továbbra is Hódmezővásárhelyen készül.– Mivel több elismerést is kaptam, és az utánpótlás szövetségi kapitány, Petrov Iván is meg volt elégedve a munkámmal, váratlanul ért a döntés – kezdte a beszélgetést Ádándi-Kiss Gyula.– Tudtam, hogy Pannának még több, nemzetközi versenyek időpontjaihoz is igazodó edzésre lenne szüksége, meg is tettem a szükséges lépéseket. Kértem az iskolától, ahol tanítok, hogy ott kvázi félállásban legyek, így több időm legyen Pannára. Ennek ellenére váltás történt, most már Máté Hunor irányítja a felkészülését – árulta el Ádándi-Kiss, aki további sok szép sportsikert kíván tanítványának és új trénerének.Ádándi-Kiss Gyula nem szeretne elszakadni az úszástól, tervei vannak még a sportággal, reméli, meg tudja őket valósítani. Sajnálja a történteket, hiszen a többéves munka gyümölcse 2019-ben még édesebb lehetett volna. A 2018-as sikerekről a körülményektől függetlenül is örömmel mesélt.– Nekem más korosztályokra is kellett figyelnem, Panna pedig nagyon gyorsan nőni kezdett, amit a térde nehezen bírt, így a körülményekhez képest remek eredményeket értünk el, ezt a cikluszárón elért ranglistavezető ideje is mutatja. Büszke vagyok a közösen eredményekre,nagy öröm volt a többiek felkészítése is, Horváth Ákos például 200 méter pillangón döntős volt a korosztályos bajnokságban, Barna Máté mellúszása is sokat fejlődött – tette hozzá Ádándi-Kiss Gyula.