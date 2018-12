Ajándékot varázsolnak a pólósok: a generációk óta szentesi vízilabda-famíliának számító Tóth családnál jártunk

– Ő a főnök, a neve is Főnök – mutatott be egyik kutyájának ifj. Tóth Gyula, hiszen rögtön egy lelkes eb fogadott minket a kapuban állva. Ott volt még az udvarban Pici, egy szintén befogadott kutya, amely a család legkisebb tagja, Boglár babakocsija mellé szegődött, és nem akarta elhagyni egy séta során. Főnök igazi karácsonyi kutyus, hiszen a téli hidegben adott neki menedéket a szentesi vízilabdacsalád. Ott volt még Zeusz, ő a legifjabb pólós, a Hungerittől Egerbe szerződött Csenge kutyája.A simogatások után belevágtunk a beszélgetésbe, ahol elkerülhetetlen volt a szakmázás, hiszen sorban ültek a pólósok: a legendás BEK-győztes Kurca-partiak trénereként, emellett persze gólkirályként és szövetségi kapitányként is ismert Tóth Gyula, a Hungeritben az elmúlt években edzősködő fia, és két unokája, a már említett Csenge mellett a harmadik Gyula, aki korosztályos Eb-bronzérmes tehetség.Az első generáció képviselője rögtön hangsúlyozta, mennyire büszkék Szentesen a klubra, hiszen az OB I-es egyesületek közül csak a Hungerit és a Metalcom nem fővárosi vagy megyeszékhelyi egyesület, ráadásul 1972 óta mindössze egy kiesést könyveltek el – akkor is rögtön visszajutottak az élvonalba.– Jót tett a váltás – reagált érdeklődésünkre nagy mosollyal Csenge, aki külön kiemelte, milyen nagyszerű dolog az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb klasszisától, Biros Pétertől tanulni nap mint nap. Csenge is megerősítette, hogy ebben a családban nem kötelező a vízilabdát választani. Neki például az úszás után a póló sem volt nagy álma, de valami megváltozott: miután édesapja testvéreihez ellátogatott Olaszországba – egyikük, Noémi olasz színekben olimpiai bajnok –, lelkesebben tért vissza a tréningekhez.A háttérben már a vacsorához készülődött a család, amely alig várja a jól megszokott ünnepi menüt: sült libamáj, töltött káposzta és halászlé. A gyerekek pedig ilyenkor is azon gondolkodnak: hogyan varázsolnak a szüleik? Tóth Gyuláék ugyanis mindig kitalálják, hogy két fogás között hogyan kerüljenek egyszer csak a fa alá az ajándékok. A titkot nem árulják el, és ez így van rendjén.Szintén szép szokás a legkisebb gyermek, Boglár adventi naptárja. Az ötéves kislány – akiről még nem tudni, hogy szintén pólós akar-e lenni – nem csokit, hanem kívánságot vesz ki a naptárból. Ezek egyszerű, hétköznapi dolgok, közös programok. Sok ilyen papíron az áll, hogy „Anyával sütni!", ez a kedvenc kívánság.A szép hagyományok kapcsán a legidősebb Tóth Gyula nosztalgiázott, mesélt róla, milyen is volt anno a női csapatnál a karácsony. Nemcsak ezen az ünnepen, de még újévkor is volt ajándékozás egymás között.– Bensőséges, boldog pillanatok voltak. Akkoriban még nem a tévé, a mobil vagy a játékok kötötték le a figyelmet. Csak a közös élmények számítottak, egy edzőtábor is olyan volt, mint a karácsony. Együtt voltunk, csak ez volt a lényeg. Örülök, hogy a mi családunkban is ilyenek az ünnepek, ez egyre ritkább kincs a mai világban – zárta remek végszóval a beszélgetést a szentesi legenda.