˝Akik elrontották, azok javítsák ki!˝ - Téli szünet a megyeegyes csapatoknál: FK 1899 Szeged

Többre képesek. Dóra János benn tartaná csapatát. Fotó: Frank Yvette

Nehéz, de nem reménytelen az FK 1899 Szeged helyzete. A diszkoszvetős klub ugyan az utolsó helyen töltheti a telet a megyei I. osztályban, viszont a zárókörben megszerezte az első győzelmét, így felzárkózott a riválisokhoz.– Rosszkor jött a téli szünet, de mindenképpen bent szeretnénk maradni. Többre vagyunk képesek – kezdte Dóra János, az FK Szeged játékos-edzője. – Nincs egy olyan vezére a csapatnak a pályán, mint amilyen régebben megvolt. Nincs, aki felkarolja a társaságot, aki átlendítene bennünket a holtponton. Imre Zoltán és én is az ősz végén játékra jelentkeztünk. Remélem, mindenki átértékeli a helyzetet a szünet alatt, és magára vállalja a szerepet, mert van olyan karakterű játékosunk, aki képes lenne erre – tette hozzá Dóra János.Az őszi szereplés kapcsán az FK-ban 150. bajnoki gólját is megszerző támadó elmondta, a szerencse is elpártolt tőlük az ősszel. – Senki nem szeret utolsó lenni. Nem tudok sem érkezőről, sem távozóról, nem is tervezünk nagy átalakítást a keretben. Szalai Dzsínó is azt mondta, azért nem cserélt, mert ha nyerünk, akkor azé a 11 emberé az érdem, aki a pályán volt, ha pedig kikapunk, akkor az a 11 javítsa ki, amit elrontott. Mi is így vagyunk vele, aki elrontotta az őszt, javítsa ki azt a tavasszal! – fejtette ki Dóra János.Az FK Szeged futballistái január 23-ig pihennek, majd a Saller-kupán való részvételt követően szerda–szombat ritmusban hat edzőmeccsel készülnek a rajtra, többek között a SZEOL SC U19-es csapata, a Tiszasziget, a Röszke, a Szőreg és a Bordány ellen.