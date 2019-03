Alapokat tett le Szegeden: Vass György nyugdíjasként is aktív, unokái teszik sportossá a napokat

Vass György rendszeresen játszik Áron unokájával. Fotó: Frank Yvette

A világ sporttársadalma különös figyelmet szentel majd az augusztusi szegedi kajak-kenu világbajnokságnak. Vass György 1998-ban, amikor először volt házigazdája a Csongrád megyei székhely a vébének, akkor a Szegedi Vízisport Egyesület elnökeként dolgozott. „Mi lett vele?" sorozatunkban nem is kezdhettük vele másról a beszélgetést, mint a nyár nagy eseményéről.– Már nagyon várom – kezdte Vass György –, bízom benne, hogy sok magyar sikernek tapsolhatunk. Hüttner Csaba, a válogatott szövetségi kapitánya jó irányba tereli a hajókat, és ennek az eredménye már szerintem a Maty-éren is megmutatkozik. Életem fontos része a sportág, kiváló kapcsolatot ápolok mindenkivel. Ha kell, segítek, az elmúlt nagy szegedi eseményen kirándulásokat szerveztünk, amelyeken a sportvezetők és hozzátartozóik vettek részt. Egy ilyen vébén végre találkozhatok a régi barátokkal, már számolom vissza a napokat.1997-ben lett a szegedi klub elnöke, egészen 2005-ig vezette. Ebben az időszakban olyan kiváló versenyzők igazoltak Szegedre, mint Storcz Botond, vagy éppen az említett Hüttner Csaba és az evezős Haller Ákos.– Szép emlékeim vannak erről az időszakról. Az, hogy ilyen szintre került Szegeden a kajak-kenu és az evezés, köszönhető a DÉMÁSZ-nak, Dervarics Attilának és Hiezl Józsefnek. Egy szerencsés találkozásnak köszönhető, hogy egymásra találtunk, és lettek a támogatóink, majd vezetőink. 1997-ben vettem át a klubot, én nem elnöknek, hanem egy válságmenedzsernek tartottam magam, hatalmas adóssága volt ekkor az egyesületnek. Ezután indult el egy építkezés, aminek eredménye lett a későbbi sikeres időszak. Ez egy összefogásnak volt köszönhető, örülök, hogy 2019-ben már egy jegyzett és sikeres klub a szegedi.Sokszor találkozhatunk Újszegeden, a Gulácsi játszótéren Vass Györggyel, amint az unokákkal játszik. Boldog nagypapaként éli az életét.– Elmúltam 70 éves, mindig sportszerűen éltem, jól vagyok. Nagy baráti köröm van. Két fontos dolog van az életemben: az unokáim, az 5 éves Áron és a 2 éves Ádám, illetve a Szent-Györgyi Albert Rotary Club. 2002 óta vagyok a tagja a mozgalomnak, ez számomra fontos. Szívvel-lélekkel végzem a munkám, szeretek segíteni. Most indítottunk el egy jótékonysági programot, ennek a szervezésében is részt veszek, így lefoglalom magam, nem unatkozom, mozgalmasak a napjaim.