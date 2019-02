Alaposan megerősödtek: 8 játékossal bővült a Szent Mihály kerete

Négy hazai és négy külföldi játékost szerződtetett a női labdarúgó NB I-ben érdekelt Szent Mihály együttese. Vass Noémi egy féléves, Magyarkanizsán eltöltött kitérőt követően tért vissza a csapathoz, míg Görög Zsófia komoly NB I-es tapasztalattal bír, a volt utánpótlás-válogatott játékos az Astrától érkezik kölcsönbe. Szintén kölcsönbe szerezte meg az NB I újonca Boros Kingát, a Diósgyőr fiatal védője korábban meghívót kapott a magyar válogatott keretébe is. A negyedik magyar érkező, Horváth Hanna neve is ismerősen csenghet, hiszen korábban a Szegedi Amazonok és a SZAK csapataiban is játszott, itt lett élvonalbeli játékos. Most a futsal NB I-ből, a Tolna-Mözs csapatától tér vissza.Ami a légiósokat illeti: a középpályán bevethető bosnyák Sladana Micsics nem lehet ismeretlen a kerettagok számára, hiszen akárcsak a korábbi két bosnyák légióst, Jelena Koprenát és Tamara Skoricot, úgy a támadó poszton bevethető Micsicset is a Banja Lukától szerezték meg. Két moldáv játékos is érkezett a klubhoz, Eugenia Miron hétszer szerepelt hazája válogatottjában, a középpályás a románok elleni világbajnoki selejtezőn gólt is szerzett. Honfitársa, Nadea Vasilika is a Szent Mihály ajánlatát fogadta el, rá a védelemben számíthatnak a szegediek.A legnagyobb fogás kétségkívül Marlo Sweatman. Az Egyesült Államokban született, de jamaicai állampolgárságú középpályás Hollandiából érkezett a Szent Mihályhoz, méghozzá Bartalis Barbara hathatós segítségével, aki pályafutása korábbi szakaszában Svédországban játszott együtt a válogatott játékossal. A holland első osztályból érkező játékosnak jó esélye van arra, hogy pályára lépjen a nyáron Franciaországban esedékes női labdarúgó-világbajnokságon a jamaicai válogatott színeiben.– Szeretnénk folyamatosan előrelépni. Az élvonalbeli tagságunk meghosszabbítása a cél, valamint szerettünk volna olyan keretet kialakítani, hogy a sérülések, eltiltások esetén se gyengüljön a csapat – mondta Hódi Mihály, a Szent Mihály edzője.Zimányi Kovács Anikóék az NB I-es klubok számára kiírt teremtornát követően a Ferencváros ellen játszottak edzőmeccset, majd az NB II Nyugati csoportjának bajnokaspiránsa, a Videoton otthonában lépett pályára a csapat, legutóbb pedig magabiztosan győzte le a szintén másodosztályú Kelent. Legközelebb a Bajnokok Ligájában érdekelt Szpartak Szabadka ellen játszik a Szent Mihály. A csapat Mórahalmon készül a márciusban esedékes rajtra, a szakmai stáb, Nagy Torma Ricsárd másodedző, Vasuth László kapusedző és Bereczki Ibolya klubmenedzser is komoly munkát végez a sikeres tavaszi szereplés érdekében.