Aljosa Kunac szíve mindig szegedi marad

Névjegy

Név: Aljosa Kunac

Születési hely: Split

Születési időpont: 1980. augusztus 18.

Csapatai: POSK Split, AS Roma, ASN Catania, Nervi, Al-Ittihád, Jadran Split, Nervi, Cattaro, Ferencváros, Szeged Beton

Legnagyobb sikerei: világbajnok (2007), Euroliga-győztes (1999), LEN-kupa-győztes (2010), horvát bajnok (1998), magyarkupa-győztes (2010, 2011)

Edzői pályafutása: Jadran Split (utánpótlás), horvát U14-es válogatott

Aljosa Kunac (kékben) barátjával, Juhász Zsolttal is beszélgetett a meccsek között. FOTÓ: SÜLI RÓBERT

– Négy éve! Ekkor mentem el, tértem vissza szülővárosomban, Splitbe.– Nem, inkább amikor beléptem, akkor dobogott hevesebben a szívem. Rengeteg élmény fűz ide, imádtam itt játszani. Nem véletlen, hogy ennyi időt, azaz öt idényt húztam le a csapatnál.– Az első helyre! Nagyon szerettem a csapatot, a várost, rengeteg barátra leltem. A sikerek sem maradtak el, a csapattal kétszer is megnyertük a magyar kupát. Remek közösséget alkottunk, és szerencsére nekem is jól ment a játék. Sokszor gondolok erre az időszakra, és ezt nem azért mondom, mert ilyenkor ezt kell. Nincs olyan hét, hogy ne jutna eszembe Szeged. Éppen ezért nagyon örültem annak, hogy meghívtak bennünket erre az U14-es tornára. Már számoltam vissza a napokat, tudtam, hogy régi barátaimmal találkozhatok majd. Beszélgetünk egy jót, megiszunk egy sört. Így is történt. A meccsek között nem sokat pihentem, mindig volt valaki, akivel találkoztam. Élményekkel térek újból haza.– Sokkal nehezebb a trénerkedés. Nem is gondoltam volna, hogy ennyi stresszel jár. Sokkal bonyolultabb. Amikor a vízben vagy, akkor csak játszol, magadra kell figyelned. Most viszont mindenre koncentrálni kell, te irányítod a csapatot. Fiatalon vágtam bele az edzői munkába, mert komoly terveim vannak vele. Lépkedem előre, bízom benne, hogy egyszer egy felnőttcsapatnak is lehetek a mestere, ez a célom, és valójában ezért is tértem vissza Magyarországról Horvátországba, mert a játék mellett kezdhettem el dolgozni.– Mi az, hogy! Tartjuk egymással a kapcsolatot, sokszor beszélünk, a nyári szünetben pedig rendszeresen meglátogatnak Splitben, összejövünk, mesélnek nekem. Blazevic jóvoltából naprakész voltam a szegedi vízilabdáról, illetve a kézilabdacsapattal kapcsolatosan is. Említettem, hogy fontos állomása volt az életemnek Szeged, így mindig érdeklődöm a legfrissebb hírekkel kapcsolatosan.– Amikor az utolsó meccsemet játszottam Szegeden, akkor zenés bemutatás volt a meccs előtt, minden játékos kedvenc száma szólt, miközben bemutatták. Nálam a Hajduk indulója szólt. A szerelem megmaradt a csapat felé, mivel már edzős­ködöm, így kevesebb időm van meccsre menni. Messze vagyunk a Dinamo Zágrábtól, játékosállományban és költségvetésben is. Lépkedünk mindig előre, de még jó pár évnek el kell telnie, hogy a Hajduk átvegye a hatalmat Horvátországban. Figyelem a csapatot, a magyar Gyurcsó Ádámot, aki már a harmadik idényt tölti majd nálunk. Idén is Európa Liga-selejtezőt játszunk, júliusban egy máltai csapattal csatázunk. Egy éve egyetlen kör választott el bennünket, hogy a főtáblára jussunk, talán idén sikerülhet a bravúr.