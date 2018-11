Amatőr verseny, majd fight night: küzdelem, harc három színtéren

Földharc a ketrecben. Lesz rá példa. Fotó: Kuklis István

Aki akar, amatőr küzdelmekben indulhat, vagy amatőröket láthat, aki szeretné, az pedig a profik mezőnyét nézheti, vagy ott próbálhatja ki magát. Igen változatos és sokszínű lehetőségeket kínál a szombaton az újszegedi sportcsarnokban a Szegedi Küzdősport Klub szervezésében rendezendő küzdősportgála, hiszen mindenki megtalálhatja benne a számítását.Az amatőrök kezdik a napot a mérlegelés (7 óra) és a megnyitó (10 óra) után 11 órától – a nevezés és a belépés is ingyenes, így aztán bárki megnézheti az esemény ezen szakaszát. Három küzdőtéren, tatamin, ringben és ketrecben zajlanak a programok, a grappling- és az MMA-versenyek mellett az ökölvívók is kialakítanak maguknak egy sarkot. Az amatőr viadalok 18 óráig tartanak, majd pakolás, rendezkedés lesz, hiszen 21 órától már a profi ketrecharcgála következik.– A gála jelentőségét az adja, hogy az amatőrök szereplését a profik közé illesszük, ezzel is utat mutatva, hova lehet eljutni. Emellett építjük a karrierjüket is – mondta Sárközi Róbert, az esemény egyik szervezője. – Igyekszünk jótékonykodni, a rászorulókra, az elesettekre is figyelünk, hogy az ő körükben is népszerű legyen a küzdősport.Az esti MMA-gálán a budapestiek és a szerb ellenfelek mellett a szegediek közül szerepet kap a 61 kilogrammban Lukács Nikolasz – aki nemrég Angliában, Birminghamben pontozásos MMA-győzelmet aratott az angol Kyle Parker ellen –, Kardos Norbert (65 kg), Juracsek Krisztián (93 kg), Bacsó Márió (–100 kg) és Balogh Sándor (110 kg) is. A sportcsarnok 19.30-kor nyitja meg kapuit az esti program (neve: Fight Night) érdeklődői előtt – itt már lesz belépő.