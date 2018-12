Amikor nem elég egy pár egy mérkőzésre - Megadta magát a cipő

Lóg a jobb cipőtalp. Ez már a bal cseréje után történt. Fotó: Karnok Csaba

A korábbi 36-szoros válogatott, osztrák bajnok (Sturm Graz) támadó, Szabics Imre jó barátok közé érkezett az újszegedi sportcsarnok 34-es öltözőjébe. És ennek komoly jelentősége lett a későbbiekben.Néhány perccel azután ugyanis, hogy elkezdődött a nevelőedzője, a novemberben elhunyt Szalai István emlékére szervezett mérkőzés, és megszerezte első gólját, nevetve érkezett a kispadhoz: lógott a bal cipőjének talpa. A gyors konzílium után a szerelésbe átöltözött, de térdfájdalmai miatt nem játszó Kurucsai András adta oda neki a sajátját, így Szabics folytathatta a meccset. Ám nem telt el újabb pár perc, megint csak cserét kért Szabics: a jobb cipő is megadta magát. Pont úgy, ahogy a másik. Annak is lógott a talpa.Nem is kis derültséget okozott a kispadon a történet, az Írországban játékosként megfordult Török Zsolt meg is jegyezte: – Ilyen erős a magyar levegő?A teljes cipőpárcsere után, ahogy illett, Szabics Imre lejátszotta a mérkőzés hátralévő részét, a lábbeliváltás nem volt akadálya annak, hogy élményszámba menő megmozdulásokat lásson tőle az ezerfős közönség.A végső katarzis az öltözőben következett: Kurucsai kölcsöncipőjének jobb párja szintén megadta magát...