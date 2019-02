Ante Krapic jó ómen lehet: Szedeák - Alba 57-58 (IV. negyed, online) - fotók

Edzésben a fiatalok. Rájuk is szükség lehet pénteken. Fotó: Frank Yvette

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 19. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezeti: Papp P., Praksch, Hervay.Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics, Vágvölgyi, Ponjavics, Juhos, Sulovics. Csere: Krapic., Kerpel-Fronius. Vezetőedző: Andjelko Mandics.Alba: Vezetőedző: Filipovity, Freeman, Tóth, Bullock, Heath. Csere: Zeno, Cabezas, Bullock, Keller. Jesus Ramírez.Krapictól rövid a hármas, Juhos viszont beejti, eléri a húsz pontot, először vezetünk a meccsen, 49-48! Zeno felez a vonalról, 49-49. Krapic közelről is kihagyja, Freeman viszont végigmegy vele, 49-51. Cabezas szándékos faultja után Kerpel-Fronius büntetőzhet: egyenlít, 51-51. Boltics rossz bejátszása után Zeno robog, 51-53. Kerpel-Fronius floatere után újra iksz, 53-53. Heathnél támadófault. Sulovics dudaszós kosara, beszédül valahogy, 55-53. Zenótól jó a középtávoli, 55-55. Kerpel-Froniusra is szándékost fújnak, Tóth büntetőzhet: csak az egyik jó, 55-56. Nincs tiszta dobóhelyzetünk, lejár a támadóidő, eltelt a negyed fele. Zeno betörése után nincs kosár, Ponjavics ejthet tisztán, 57-56! Megvan a labda is, jó védekezés, négy perc még az órán. Szépen járt a labda, de Boltics háttal a gyűrűnek nem tudja beejteni. Ponjavics ziccerig mehet, de nem tudja befejezni Zeno mellett. Freeman viszont igen, 57-58, időt kérünk, három perc maradt.Zeno trojkája nyitja a második félidőt, 29-35. Sulovics oldja meg Lóránt mellett, 31-35. Zeno tempója most lejön, Vágvölgyi húzza le. Juhostól nem jó a hármas, majd Freeman ellépi - ahogy Sulovics is. Cabezas második hármasát jegyzi, 31-38. Vágvölgyire ráfújják a negyediket, vissza is jön Kerpel-Fronius. Lóránttól nem jó a távoli, Juhos viszont végigviszi, 33-38. Labdaszerzés után Ponjavics fejezi be a ziccert, 35-38, időt kér az Alba! Lejár az Alba támadóideje dobás nélkül. Sulovics fordul le Zenóról, 37-38. Cabezas harmadik triplája, 37-41. Sulovics most elrontja közelről, majd Juhosra fújnak egy igencsak könnyelmű sportszerűtlent. Freeman két büntetője jó, 37-43, majd elsüllyeszt egy triplát is - rögtön meglép kilenc ponttal az Alba, 37-46. Sulovics leszedi a saját pattanóját, de Juhostól nem jó a közeli. Kerpel-Fronius faulttal együtt ejti be, majd jó a büntetője is, 40-46. Kerpel-Fronius remek labdaszerzése után Juhos pöcizi vissza Boltics pattanóját, 42-46. Filipovity előtt megnyílik az út, és beejti, 42-48, időt kérünk, bő két perc még a negyedből. Krapic sarokból elengedett hármasa hosszú, de Filipovitytól sem jó a kettes. Krapic a vonalról: az első jó, a másodikat szinte kiszedi Lóránt, nem adják meg. Labdaszerzés után Kerpel-Fronius ejt, 9 pontnál a fiatal irányító, 45-48. Cabezas kihagyja mindkét büntetőjét, Juhos viszont végigmegy vele, megint visszajövünk egy pontra, 47-48. Fél perc a negyedből, nincs több kosár a negyedben - gyakorlatilag egálról jöhet az utolsó tíz perc.Boltics pazar passzát Juhos ejti be faulttal együtt, visszajön a háromfaultos Bullock helyett Filipovity. Juhostól jó a büntető is, 13-17. Cabezas dobja a meccs első hármasát a sarokból, 13-20. Ponjavicstól hosszú a távoli, Keller viszont beejti a körtéből, 13-22. Ponjavicstól nem jó a tempó, Cabezas viszont kilép vele, hiába jó a hármasa. Juhos kettese rövid, de Zeno hármasa sem, majd Kerpel-Fronius szerez labdát, Juhos tisztán marad a palánk alatt, ejtésébe beleér Lóránt, megadják a gólt, 15-22. Visszajön Vágvölgyi, majd Juhos újabb kosarával feljövünk öt pontra: 17-22-nél időt kér az Alba. Keller ellépi, visszajön Heath a vendégekhez. Krapicnak nem jön a tripla, Filipovitynak viszont igen a középtávoli, 17-24. Kerpel-Fronius betörése után fejezi be, 19-24. Krapic megkapja gyorsan a második faultját, majd Freeman húzza vissza a palánk alól, 19-26. Boltics felez a vonalról, 20-26. Lóránttól jó a tempó, 20-28. Boltics nem kap fújást betörése után, majd kettőt cserél Mandics, jön Sulovics és Ponjavics. Freeman szedi le Heath pattanóját, de Ponjavics labdát szerez: Vágvölgyi kezéből kicsúszik a labda. Krapic védőlepattanpja után kiköpi a gyűrű Vágvölgyi tripláját, nincs még szegedi hármas a meccsen - igaz, a vendégek is csak egyet dobtak. Kerpel-Fronius indul el, de nem tudja befejezni, Sulovics viszont megszerzi első pontjait, 22-28 - idét kér az Alba, 2 perc 28 másodperc a félidőből. Lejön Freeman triplakísérlete, zárkózhatunk tovább. Juhost faultolja Tóth, jöhet a szegedi csékától két büntető: a helyén mindkettő, 24-28. Vágvölgyi harmadik hibája, Lóránt büntetői: ő sem ront, 24-30. Filipovity orra vérzik, így lemegy a pályáról, Juhos megszerzi az első szegedi hármast, 27-30! Kerpel-Fronius ejtésével egy pontra feljövünk, 29-30. Freeman tempója bent, 29-32, 18 másodperccel a szünet előtt időt kérünk. Végigtámadjuk az időt, de nincs kosár belőle: Kerpel-Fronius indult el a sarokból, de lejön az ejtése. A szünetben három ponttal vezet az Alba, a nagy hátrány ellenére visszajött a meccsbe a Naturtex.Filipovity tempójával indul a meccs, majd Sulovics közelije jön le. Lóránt viszont felteszi a körtéből, 0-4. Vágvölgyi majdnem labdát szerez, majd Freeman pattanóját szedi le Filipovity, aki faulttal együtt teszi vissza. Jó a plusz egy is, 0-7. Vágvölgyi szerzi az első szegedi kosarat, szép betörés után 2-7, de Tóth gyorsan válaszol, 2-9. A harmadik eladott labda a Szedeáktól, pedig nem telt négy perc sem a meccsből. Freeman közelije, 2-11. Sulovics kidobja oldalt, a negyedik eladott labda... Heath zsákol, időt is kér Andjelko Mandics, 2-13. Vágvölgyitől rossz a közeli, majd Freeman leszedi a pattanót. Először hibázik az Alba támadásban, Ponjavics beejti Boltics passzát, 4-13. Sulovics mutatja, hogy Lóránt használta a könyökét, de nem fújják le, Lóránt pedig beejti, 4-15. Zeno jön az Albába Filipovity helyett. Megint egy rossz támadás a Szedeáktól, de Freeman pattanóját most begyűjtjük. Jön Krapic és Cabezas a pályára. Ponjavicstól jó a tempó, 6-15. Rossz passz Freemantől, de nem jó Krapic első szegedi dobása sem. Kimarad Heath alley-oopja, Juhos eladja, de Lóránt faultja miatt visszakapjuk. Boltics betörése után dobhat kettőt - viszont egyik sincs bent. Kerpel-Froniust küldi be a két faultos Vágvölgyi helyett Mandics, Keller pedig Freeman helyett jön. Krapic első szegedi pontjai, 8-15. Kivédekezett támadás, erre szükség volt. Krapic kiosztása nem jó, ebből rohan az Alba, Zeno, 8-17. Ponjavicstól ez egy remek passz, Krapic be is ejti, 10-17. Még egyet támadhat az Alba a negyedben, de nem jó Zeno hármasa - hét ponttal vezet az Alba az első negyed után.- Köszöntjük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból! A csapatok már a pályán melegítenek, sajnos ezúttal sem teljes a Szedeák kerete, Wirth Ádám ugyanis bordasérülést szenvedett, így kihagyja a mai találkozót. Az új légiós, Ante Krapic viszont ott van a csapatban.Egyik utolsó esélyét ragadhatja meg a Naturtex-SZTE-Szedeák a középházért folytatott harcot illetően. A szegedi gárdának ennek eléréséhez az alapszakaszból hátralévő nyolc mérkőzésén kellene ledolgoznia a háromgyőzelemnyi hátrányát a jelenleg tizedik helyen álló Pakssal szemben, ebben pedig kulcsfontosságú lehet a pénteki, Alba Fehérvár elleni meccs. Az Alba ugyanis ebben a szezonban nem úgy szerepel, ahogy azt a szezon előtt várhattuk volna, a székesfehérváriak csupán két győzelemmel gyűjtöttek többet a Szedeáknál, azaz ha sikerülne visszavágni az októberi vereségért, Marko Bolticsék megközelíthetnék ellenfelüket a bajnoki táblázaton.Persze nem lesz ez könnyű, hiszen az Albában ott lesz többek között a spanyol, világ- és Európa-bajnok Carlos Cabezas. A 38 éves kosaras eddig három meccset játszott Magyarországon, átlagban 17 perc alatt hat pontot szerzett, viszont bármikor benne lehet egy kiugró teljesítmény. Az edzőváltáson is átesett székesfehérvári csapat előtt is hasonló célok lebeghetnek, az Alba is a középházért küzd, így mindkét együttes számára fontos meccs lesz a pénteki.A Naturtexben bemutatkozhat a héten szerződtetett új légiós, Ante Krapic. A horvát játékos kiemelte, mikor Zalaegerszegre igazolt, akkor is az Alba ellen játszották az első meccsüket: azt hosszabbítás után megnyerték. Ebben van tapasztalata a Szedeáknak, hiszen ebben az idényben két hosszabbításos csata után is örülhetett, ugyanakkor Andjelko Mandics vezetőedző röviden annyit reagált, inkább eltekintene a ráadás izgalmaitól, és a rendes játékidő alatt lezárná a meccset, természetesen szegedi győzelemmel.Nem csupán a tabella miatt lehet fontos a Szedeák számára a pénteki meccs, hanem azért is, mert ezt követően csupán március elsején játszik újra bajnokit a csapat. A válogatott világbajnoki selejtezője mellett februárban jön a magyar kupa győri nyolcas döntője, így az alapszakasz hajrája előtt – amikor 30 nap alatt hét mérkőzés vár a Szedeákra – nem mindegy, milyen szájízzel tölthetik ezt a szünetet a csapat játékosai. A pénteken 18 órakor kezdődő találkozóról élő, szöveges közvetítéssel jelentkezik a delmagyar.hu.1. Szolnok 18 16 2 1548 – 1318 0.942. Jászberény 18 13 5 1424 – 1365 0.863. Körmend 18 12 6 1594 – 1485 0.834. Szombathely 18 11 7 1447 – 1379 0.815. Zalaegerszeg 18 11 7 1479 – 1456 0.816. Debrecen 18 10 8 1476 – 1489 0.787. Pécs 18 9 9 1433 – 1398 0.758. Kecskemét 18 9 9 1432 – 1416 0.759. Sopron 18 8 10 1447 – 1464 0.7210. Paks 18 8 10 1467 – 1438 0.7211. Fehérvár 18 7 11 1440 – 1406 0.6912. Kaposvár 18 6 12 1404 – 1449 0.6713. Szedeák 18 5 13 1348 – 1441 0.6414. TF Budapest 18 1 17 1177 – 1612 0.53