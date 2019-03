Aranyakra hajtanak a szegedi fallabdások -Szegeden rendezik a női csapatbajnokság mindent eldöntő meccseit

A program



Nők, Szeged, Squash Club Szabadidőközpont, 11: Vidux Tisza Squash SE–Top Challenge II., 12.30: Vidux Tisza Squash SE–Egri Leányka, 14.00: Vidux Tisza Squash SE–Squashberek SE, férfiak, Budaörs, On Line Squash Club, 10.00: Squashberek SE–Vidux Tisza Squash SE, 14.00: Vidux Tisza Squash SE–Csé-Team.

Hajnal Helga (zöldben) szeretne ismét bajnoki címet ünnepelni. Fotó: Tisza SE

Sorsdöntő szombat előtt állnak a Vidux Tisza Squash SE fallabdázói: mind a női, mind a férfi mezőnyben az aranyéremért lépnek pályára az I. osztályú csapatbajnokságban. Az eddigi fordulók során mindkét együttes veretlen, ennek ellenére pokoli nehéz lesz begyűjteni a bajnoki címeket.– Évek óta felváltva nyerjük a bajnokságot, vagy a fiúk, vagy a lányok, egyszerre még nem sikerült begyűjteni mindkét aranyat. Most sem lesz egyszerű, egyaránt a tatabányai Squashberek SE számít a legnagyobb ellenfélnek. A lányok itthon lépnek pályára, szeretnénk számukra komoly szurkolást összehozni aSquash Club Szabadidőközpontban, ahol várunk minden szegedit – mondta Pápai Miklós, a Tisza SE vezetője. A rendezvényre a belépés ingyenes.A női együttes a Csókási Gabriella, Laskai Vanda, Hajnal Helga, Takács Kata összeállításban szerepel majd, az első meccset 11 órától játsszák.– Szegeden olyan hangulat van, mint sehol máshol, de nemcsak a szurkolók, hanem a pálya adottságai miatt is előny, hogy itthon játszhatunk, hiszen a Squash Clubot mindannyian jól ismerjük. Az első két találkozón esélyesnek számítunk, így várhatóan a Squashberek elleni harmadik összecsapás dönti el, ki lesz a bajnok. A mi célunk egyértelmű: szeretnénk megvédeni a címünket – mondta Hajnal Helga, hazánk legeredményesebb női fallabdása.A férfiak a budaörsi On Line Squash Clubban lépnek pályára, számukra szombaton már 10 órakor elkezdődik a sorsdöntő meccs.– A tatabányaiak ellen kezdünk, ahol nem mi vagyunk ugyan az esélyesek, de már egy döntetlen is elég lehet a végső sikerhez. Az egészen biztos, hogy számolgatni kell folyamatosan, mert minden pontnak jelentősége lesz. Nálunk Vas Máté a matekzseni, tizedesjegyig kiválóan számol fejben, így ez a feladat rá hárul – fogalmazott Sebők Benedek, aki Hoffmann Péterrel együtt bekerült a magyar válogatott keretébe, amellyel május elején Birminghamben, a csapat-Európa-bajnokságon is szerepet kap. Hoffmann viszont kihagyja a csapatbajnokságot, külföldi edzői feladatai miatt nem tud hazautazni a zárófordulóra, ahogyan Vas Márton sem játszhat.– Mellettem Máté, Kiss Dani és Takács Bence alkotja a csapatot. Mivel a Sport Elitet kizárták, csak két összecsapásunk lesz, a Csé-Team ellen kell még nyernünk. A hajrá háromesélyes, hiszen a Krajcsák Márkkal felálló Viktor BLE szintén odaérhet az élre. Nekünk is ez a tervünk – tette hozzá Sebők.