Aranyérmes oroszlánok: betartotta az ígéretét a Szedeák U20-as csapata

A bajnokcsapat tagjai is mutatják, immáron másodjára tudta megnyerni az U20-as bajnokságot a Szedeák. Fotó: Naturtex-SZTE-Szedeák

Kerpel-Fronius Gáspár, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa

– Négy nap alatt rengetegszer bebizonyítottuk, hogy nem egy emberre épül a csapatunk, mindenki hozzá tudta tenni a magáét a sikerhez. Meccsről meccsre jobban játszottunk, megmutattuk, mekkora szívünk van. Nagyon boldog vagyok, hogy másodjára is sikerült nyernünk!

Tökéletesen betartották edzőjük ígéretét a Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as csapatának játékosai: Kiss Zsolt ugyanis azt ígérte a Szolnokra való elutazás előtt, hogy oroszlánként fognak küzdeni minden mérkőzésen. Az kétségtelen, hogy ez a mentalitás rengeteget jelentett a nyolcas döntőben, amelyen szinte minden győzelemben kulcsszerepet játszott a hajrában mutatott higgadt, ám küzdelmes játék.Hiába Vágvölgyi Ákos sérülése, vagy Révész Ádám kiöregedése a tavalyi bajnokcsapatból, vagy a szokottól eltérő lebonyolítás, ami négy nap alatt öt meccset jelentett, a Naturtex korosztályos csapata a tavalyi év után idén is csúcsra ért.– Okosan játszottak a fiúk, ezzel emelkedhettünk a többiek fölé. Nagyon intelligens játékot mutattak be, pontosan tudták, mikor mit kell tenniük, és mindig volt válaszuk az adott szituációra, ebben nőhettünk a mezőny fölé – értékelt Kardos Péter, a Naturtex-SZTE- Szedeák elnöke, aki akárcsak egy éve, a helyszínen szurkolta végig a Debrecen elleni döntőt, a teljes felnőttcsapattal együtt.A szegediek közül többen (Kerpel-Fronius, Mayer, Goldring, Bonifert, Vágvölgyi) nemcsak a pályán sikeresek, hanem a Szegedi Tudományegyetem hallgatói is: az egyetemi tanulmányok mellett pedig a felnőttcsapat kapuit döngetik.– Öt-hat játékosunk a felnőttcsapat edzésein vesz részt, ott pedig nagyon sokat lehet tanulni a játékintelligencia terén is. Az U20-asok felnőttekhez való bevonása nagyon értékes tapasztalatot és tudást ad, olyan tanulási folyamaton mennek át, ami roppant hasznos az ő karrierjük szempontjából – tette hozzá a Szedeák elnöke.Egy biztos, ez a csapat két év alatt kétszer bizonyította, hogy helyén van a szívük, és egyetlen külső körülménnyel sem foglalkozva, kétszer is bajnokok lettek – ez pedig nem lehet véletlen.