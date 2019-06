¨Átalakulás¨

A sportban már megszokott, hogy ha valami nem működik jól, akkor komoly változások történnek egy csapat életében. A Naturtex-SZTE-Szedeákot az állandóság jellemezte, a szegedi kosárlabdacsapat kerete éveken keresztül stabil volt. És ez még a légiósokra, a külföldi játékosokra is igaz. Persze akadtak, akik mentek, akadtak olyanok, akik jöttek, de többen is éveken keresztül erősítették a Szedeákot.



Az elmúlt szezon nem sikerült fényesre. Az egyre nagyobb szurkolótábor szíve is hevesebben vert, mert pengeélen táncolt az A csoportos tagság. Végül maradt minden úgy, ahogyan azt szerette volna a közönség: jövőre is a legjobbak között küzdhet a Naturtex.



A meccsek, a játék pedig azt mutatta, hogy néhány játékossal megfáradt a kapcsolat, így váltani kell. Nehéz egy ilyen döntést meghozni, mert legtöbbjük kedvencnek számított, a nézők rajongtak értük. De a profik világa már csak ilyen. Lépni kell, mert mindenki eredményt vár el a csapattól.



A vereségeket senki sem szereti, és ez nem is élteti. Komoly változások előtt áll a szegedi együttes. Szerencsére magyar tehetségekben sincs hiány, ezt bizonyítja, hogy már második éve a magyar bajnoki címet az U20-as korosztályban a Szedeák szerzi meg.



Ez egy alap lehet a jövő csapatának kialakításában. Nem lesz egyszerű feladat, de ismerve az elmúlt évek munkáját, kitartását, ezt is megoldja a város második legnépszerűbb csapata. A keret kialakítása jelenleg is zajlik, és biztos, hogy egy olyan mag lesz a tinik mellett, akikkel jöhetnek az újabb sikerek, győzelmek, mert több ilyen időszaka is volt a klubnak.