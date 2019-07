Augusztusban kezdi a felkészülést az SZRSE férfi röplabdacsapata

A szegedi férfi röplabdacsapat ismét a legjobbak között szerepelhet. Fotó: Kocsis Alíz

Ha valaki visszagondol arra, hogy Szegeden mekkora röplabdaőrület volt, akkor még most is beleborsódzik a háta. Idén újból a legjobbak érkeznek a városba, a Szegedi RSE férfi együttese kiharcolta, hogy a 2019–2020-as szezonban az NB I-ben, az extraligában szerepelhessen. Hazánk legjobb klubcsapatait láthatjuk majd hétről hétre, a régi röplabdafanok újból izgalmas és látványos meccseket láthatnak majd.– Még pihenőn a csapat – számolt be az SZRSE legfrissebb híreiről Dávid Tibor ügy­­vezető elnökhelyettes –, augusztus 5-én lesz az első tréningünk. Az új bajnokság október elején kezdődik, így közel két hónapunk van arra, hogy felkészüljünk.A közelmúltban jelentette be a klub, hogy az NB I-es szezonban már a rutinos ed­­ző, Nusser Elemér ül majd a kispadon. A tapasztalt szakember nagy erősítés.– Bő kerettel dolgoztunk az elmúlt szezonban is – folytatta a gondolatot a sportvezető –, huszonkét játékos al­kotta a keretet. Tárgyalásban állunk még játékosokkal, nem lehetetlen, hogy érkezhet még új fiú, de az is benne van a pakliban, hogy a feljutást ki­­harcoló csapattal vágunk neki az idénynek, minden játékosunk vállalta a szereplést.Egyelőre nincs pontos dá­­tum, hogy mikor kezdődik a bajnokság. Egy éve október elején indult el az extraliga, így most is ez várható.– Képlékeny még a felkészülésünk – zárta mondandóját Dávid Tibor –, minden valószínűség szerint itthon, Szegeden készülünk majd. A felkészülés kezdete előtt összejön a csapat, itt pontosítjuk a programot. A Kecskemét megszűnt, a Győr és a Pécs nem vállalja az indulást, így egyelőre nem ismert a mezőny. Tizennégy csapatos az extraliga, két csoportban, hét-hét csapattal zajlik a küzdelem. Mivel nem lesz Hírös-kupa, így a felkészülési programunk sem ismert, mindenképpen szeretnénk majd tornákon szerepelni, tesztelni magunkat a bajnoki rajt előtt. Mindenki izgalommal várja az első találkozást, az új szezont.