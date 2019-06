Ausztrál és azeri vendégek is lesznek a hétvégi Szőke Tisza táncversenyen

Látványos elemekben nem lesz hiány. A 19. Szőke Tisza nemzetközi táncverseny hétvégén lesz.

Fotó: Kuklis István

Ausztrália és Azerbajdzsán. E két nemzet még sosem képviselte magát a szegedi nemzetközi táncversenyen, most viszont eljött az idő, hogy ez a széria megtörjön. A 19. Szőke Tisza WDSF open elnevezésű viadal – amelyet a Papiron Szeged VTK szervez – szombati és vasárnapi programjában e két nemzet mellett is igen népes lesz a felhozatal, hiszen már 22 ország párosai jelezték indulásukat.A legrangosabb kategória a felnőttek nemzetközi standard és latin-amerikai tánca: előbbiben közel negyven duó evezett, de utóbbiban is harminc felett jár a jelentkezők száma. Szegeden versenyez például mindkét stílus bajnoka, így standardban a szentesi Fodor Norbert Csanád, Vaszi Réka, míg latinban a debreceni, kiskunhalasi Zerjav Miha, Karcagi Laura páros. A program mindkét nap 10 órakor indul, majd 18 órakor kezdődnek a döntők.Jegyek elővételben kedvezményesen vásárolhatók a Délmagyarország ügyfélszolgálati irodáiban, a KM Tours (Szeged Nagyáruház) és a Tourinform szegedi irodákban, míg az esemény két napján az újszegedi sportcsarnokban már csak teljes árú jegyhez lehet hozzájutni.