Az Ajax titok nyomában

Az Ajax a Juventus elleni 2–1-es győzelmével kivívta, hogy sok év után Bajnokok Ligája elődöntőt játsszon. Itt végül elbukott az angol Tottenham ellen, de így is róluk beszélt Európa. Ez a remek szereplés részben annak a 19 éves csapatkapitánynak, Matthijs de Ligtnek köszönhető, aki az Ajax akadémiájából került a felnőtt csapatba. Ez az egyik legsikeresebb labdarúgó-akadémia Európában, és nem véletlen, hogy példáját több európai nagycsapat is átvette. Összeszedtük, hogy a 70-es évek óta micsoda klasszisokat nevelt az amszterdami csapat. Félelmetes a lista, ami biztos, hogy bővül, mert a klub ontja a tehetségeket.Talán ő a valaha élt legjobb holland labdarúgó, az Ajax akadémiájának mai napig legkiválóbb játékosa. Eredményeiről hosszasan lehetne beszélni, de ha csak az Ajaxban nyújtott teljesítményét nézzük, 17 cím fűzödik a nevéhez, és ehhez csatlakozik még 3 aranylabda is. 1984-ben az Ajax edzője és technikai igazgatója lett. Híres mezszámát, a 14-est 2007-ben, a 60. születésnapján visszavonultatta a csapat. Jelenleg is az ő nevét viseli az Ajax jelenlegi stadionja, az egykori Amsterdam Arena.Sneijder 7 éves korában került az akadémiára, 19 évesen pedig pályára is lépett a felnőtt csapat kezdőjében. Az Ajaxnál az ötödik szezonját töltötte, amikor nemzetközi szinten is elkezdtek érdeklődni iránta a csapatok. Végül 27 millió euróért a Real Madridhoz szerződött, majd egy La Liga-győzelem után az Inter Milan csapatában folytatta. Itt ért karrierje csúcsára, segítségével a milánói csapat első olasz csapatként nyerte el a Serie A, az olasz kupa és a Bajnokok Ligája-címet egyszerre. Ugyanebben a szezonban a válogatottal a döntőig jutott el, bár vereséget szenvedtek a spanyoloktól, Sneijder a 2010-es labdarúgó-világbajnokság ezüstlabdása lett.Bergkamp 11 éves kora óta volt az Ajax játékosa, ahol viszonylag fiatalon, 17 évesen már a felnőtt keretben is szerepet kapott korábbi a Ajax akadémista, Johan Cruijff irányítása alatt. Egy Eredivisie-, egy KEK- és egy UEFA-kupa-győzelemmel a háta mögött az Inter Milan csapatához szerződött, ahol 2 év alatt egy újabb UEFA-kupa győzelemmel gazdagodott. Ezután 1995-ben az Arsenal csapatához igazolt, ahol karrierje kiteljesedett. Három Premier League- (köztük a 2003–2004-es) és négy FA-kupa győzelme mellett egy aranylabda második és harmadik hely fűződik a nevéhez, amit az Arsenal az Emirates stadion előtt felállított szoborral hálált meg.Kluivert 1994-ben lépett először pályára az Ajax felnőtt csapatában, ahol már első szezonjában a csapat gólkirálya, holland bajnok, és Bajnokok Ligája-győztes is lett. Szélesebb körű ismertségre azonban – egy rövid milánói kitérő után – a Barcelona játékosaként tett szert, ahol 6 évig játszott. Igaz „csak" egy La Liga fűződik az ottani karrierjéhez, de a 182 meccsen szerzett 90 góljával beírta a nevét a katalán csapat történelmébe. Tagja volt még az 1998-as világbajnoki 4. helyezett holland válogatottnak is, valamint 10 éven keresztül a válogatott gólkirálya is volt. Érdekesség, hogy fia, Justin Kluivert is az Ajax akadémia növendéke volt, jelenleg a Roma játékosa.A szurinámi gyökerekkel rendelkező Clarence Seedorf viszonylag kevés ideig volt az akadémia tagja, hiszen már 16 évesen az Ajax felnőtt csapatában játszott, elnyerve ezzel a legfiatalabban pályára lépő játékos címet. Az itt eltöltött éveiben többszörös holland bajnok, egyszeres Bajnokok Ligája-győztes lett. Később karrierje során pedig megfordult az Inter, a Real Madrid és az AC Milan csapataiban is, utóbbi kettővel szintén elhódította a Bajnokok Ligáját, ezzel ő a valaha élt egyetlen játékos, aki három különböző csapattal is megnyerte a sorozatot.Eriksen egyike azoknak a kevés Németalföldön kívüli játékosnak, aki az Ajax akadémiájában nevelkedhetett, miután 2008-ban a dán Odense Boldklub csapatától átvették. Két évvel később már alapembernek számított a felnőtt keretben, ahol 113 mérkőzés és 25 gól után 11 millió fontért az angol Tottenham Hotspurs csapata szerződtette. A londoniak színeiben már több mint 200 mérkőzésen pályára lépett. Jelenleg is az angol első osztály egyik legértékesebb játékosának számít.17 évesen lépett pályára először a felnőtt csapatban. Kimagasló teljesítményével két évre rá nem csupán a csapat szerves tagjává, de az Ajax csapatkapitányává is vált. Megítélése nem csak Hollandiában, de egész Európában is elismerő. Ezt igazolja, hogy 2018-ban neki ítélték a Golden Boy díjat, amit előtte olyan játékosok kaptak, mint Wayne Rooney vagy Lionel Messi. Azonban de Ligt az egyetlen, aki ezt védőként kapta. Emellett ő a helyi szurkolók egyik nagy kedvence is, több ezren éltették a fővárosban, miután a Juventus ellen győztes gólt szerzett és továbbjuttatta csapatát a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. Elképzelhető, hogy a szurkolók sokáig örülhetnek, mert Európa minden pontjáról érdeklődnek iránta, köztük a Juventus is, de valószínűleg az FC Barcelona is szívesen látná a keretében.Szintén 17 évesen került az Ajax akadémiájához, ahol a D csapatban kezdte meg első szezonját, ám ugyanezen szezon végére már az A csapatnál kapott helyet. Hamarosan csapatával szuperkupa-győzelmet is ünnepelhetett, amit a Feyenoord akadémiája ellen értek el. Ez évi teljesítménye alapján meg is kapta az Ajax Év Tehetsége díjat. Nem is meglepő, hogy a következő szezonban az ificsapat mellett a felnőtt csapatba is kapott meghívást, utána már stabil kezdőjátékosként számítanak rá. Ebben a szezonban a csapatával egészen az Európa Liga döntőjéig meneteltek, ahol másodikok lettek. Közkedvelt játékos ő is, népszerűségét nagymértékben növelte a Tottenham elleni idegenben lőtt gólja is.