Az alapító, Török Béla adta át a serleget az idei év legtehetségesebb pólósának, Antal Csongornak

Dr. Török Béla, az alapító nyújtotta át a díjat a legtehetségesebb szegedi vízilabdásnak, Antal Csongornak. FOTÓ: SÜLI RÓBERT

Az elmúlt vasárnap családi nappal zárta az idényt a Szegedi Vízipóló Suli. Ezen az összejövetelen jutalmazták a 2018–2019-es szezon legjobbját. A díszes serleget Antal Csongor vehette át az alapítótól.– Néztem a díjon szereplő játékosok neveit – nyilatkozta a 16 éves vízilabdás –, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt megkaphattam. Tudom, hogy még nagyon sokat kell edzenem ahhoz, hogy még jobb játékossá váljak. Az elmúlt idényben már két meccsen szerepet kaptam a felnőttcsapatban, játszottam az OB I/B-ben. Most nagy lehetőséghez jutok azzal, hogy nagyokkal, azaz az OB I-be feljutott kerettel kezdhetem el a felkészülést. Komoly kihívás elé nézek, de szeretnék vele élni. Az biztos, hogy ez a komoly elismerés nagy lökést ad nekem, elég lesz csak ránéznem, hogy erőt merítsek belőle.Az SZVPS-hez kapcsolódó hír, hogy az U13-as csapat is remekül zárta az Olaszország­ban, Lignanóban megrendezett nemzetközi tornát, a HaBaWaBát. Éles Vilmos együttese az előkelő tizedik helyen végzett. A szegedi fiatalok most pihenőre térnek, augusztusban kez­­dődik majd számukra az új idényre való felkészülés.Mivel Szabó Zoltán lett az OB I-es együttes vezetőedzője, így július 1-jétől a technikai igazgatói posztot Varga Árpád tölti majd be.